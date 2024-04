Ragazze provano a strangolare un 31enne e lo sfregiano con una lattina: il video dell’aggressione a Milano I carabinieri hanno arrestato due ragazze per lesioni personali con deformazione permanente del viso. Una 15enne e una 17enne, infatti, avrebbero preso parte all’aggressione ai danni di un 31enne nella serata del 28 dicembre 2023 nel sud di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I frame del video dell'aggressione (da carabinieri)

Due ragazze sono state arrestate e condotte in carcere dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Magenta, insieme ai colleghi della Compagnia di Corsico, perché ritenute responsabili di lesioni personali con deformazione permanente del viso. Una 15enne e una 17enne, in concorso con altre cinque ragazze, avrebbero aggredito un 31enne lo scorso 28 dicembre in via Donna Prassede, nel sud di Milano. Il giovane era stato picchiato, aveva subito il tentativo di strangolamento con una sciarpa ed era stato sfregiato al viso con una lattina presa da un cestino dell'immondizia.

L'aggressione del 28 dicembre

Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri della Stazione Milano Gratosoglio, l'aggressione è avvenuta nella tarda serata del 28 dicembre 2023 in via Donna Prassede. Il 31enne stava tornando a casa, quando è stato avvicinato da un gruppo di giovani ragazze. Tra di loro sarebbe nato un diverbio per futili motivi, che ha portato agli insulti e all'aggressione del ragazzo.

In cinque l'avrebbero preso a calci e pugni e una lo avrebbe provato anche a strangolare usando una sciarpa. Ad un certo punto, una delle due arrestate si è allontanata dal gruppo e si è diretta verso un cestino dell'immondizia. Lì ha preso una lattina e, incitata dalle altre, ha colpito il 31enne sfregiandolo in modo permanente al viso.

Leggi anche Agente della polizia locale aggredito a Milano: chiesti due anni per due ragazzi

L'arresto delle due ragazze

Dopo mesi di indagini, passate attraverso le analisi dei social network e dei video degli impianti di sorveglianza, il racconto dei testimoni e i riconoscimenti fotografici, i carabinieri sono riusciti a individuare il gruppo di ragazze che è solito operare tra Rozzano e la periferia sud di Milano. Considerati i precedenti di polizia a loro carico, il gip del Tribunale per i Minorenni ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di due di loro.

Si tratta di una 15enne, italiana di seconda generazione, e una 17enne albanese, ritenute responsabili del reato di lesioni personali con deformazione permanente del viso. Altre cinque sono indagate per lo stesso reato in concorso, mentre per due di loro sono scattate anche le perquisizioni domiciliari.