Ragazze di 20 anni inseguite di notte da 5 sconosciuti a Pavia, un tassista di passaggio si ferma e le salva

Due 20enni in fuga da cinque sconosciuti nella zona della movida di Pavia sono state salvate da un tassista di passaggio. È accaduto nella notte fra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, quando le ragazze stavano tornando alla propria auto dopo aver festeggiato un compleanno in un locale in piazza Vittoria, nel centro della città. Il tassista le ha viste correre spaventate e si è fermato con la propria auto per chiedere loro se avessero bisogno di aiuto. Con questo gesto, ha fatto allontanare i cinque giovani. "Ha salvato le ragazze", ha commentato la madre di una delle due su Facebook, dove ha pubblicato diversi post per poter raggiungere e identificare il tassista. "Ho fatto quello che dovevo", ha risposto l'uomo, "ho atteso che salissero a bordo dell'auto e sono ripartito".

La vicenda è diventata pubblica dopo che la madre di una delle due 20enni ha pubblicato su vari gruppi Facebook un post in cui raccontava quanto accaduto alla figlia e chiedeva informazioni sul tassista per poterlo ringraziare. "Erano in strada all'altezza dell'università quando si sono accorte di essere seguite e poi affiancate da cinque ragazzi", ha raccontato la donna, "si sono messe a correre per cercare di scappare e le ha salvate un tassista che ha capito il pericolo e si è fermato". Erano circa le 1 della notte di sabato 10 gennaio quando il tassista, Vincenzo Fimognari, ha incontrato le due 20enni e ha chiesto loro se andasse tutto bene e se avessero bisogno di un passaggio fino all'auto.

Vedendo il taxi fermarsi, i cinque si sono allontanati. "Sono un padre, una delle ragazze che correvano avrebbe potuto essere mia figlia", ha raccontato Fimognari, "ma anche se non fossi stato un genitore, non mi sarei voltato dall'altra parte". In quel momento, il tassista era stato chiamato per andare a prendere due clienti, ma nonostante questo ha atteso fino a quando le due ragazze non fossero salite a bordo della propria auto: "Quando ho avuto la certezza che fossero al sicuro, sono ripartito per la mia corsa", ha concluso Fimognari. "Ha salvato le ragazze", ha dichiarato la madre di una delle due 20enni, "erano prese dal panico".