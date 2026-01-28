L’appello del papà di Asia, la 12enne sparita con altre due ragazzine: “Farò l’impossibile per trovarla”

Da ieri non si hanno più notizie di Asia e Aurora, la due dodicenni sparite dalla provincia di Cremona. Il padre di Asia, contattato da Fanpage.it, ha rilanciato l’appello per trovarle.

Asia, la ragazzina scomparsa

Dalla giornata di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, non si hanno più notizie di Asia, la ragazzina di 12 anni che è scomparsa da Offanengo, un piccolo comune della provincia di Cremona. La minorenne è sparita insieme ad Aurora, anche lei dodicenne e sembrerebbe con un'altra giovane di soli quindici anni. Le due dodicenni sono ospiti di una comunità. Ieri sono state accompagnate alla scuola media "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", ma avrebbero simulato l'ingresso per poi in realtà allontanarsi.

Sono infatti salite, insieme alla quindicenne, su un pullman. A scoprirlo, sono state le forze dell'ordine immediatamente allertate dai familiari. Il padre di Asia e la madre di Aurora, entrambi contatti da Fanpage.it, sono disperati e stanno cercando con tutte le loro forze le figlie. "Non smetterò di cercarla finché non mi si consumano le suole delle scarpe", ha detto l'uomo a Fanpage.it. "Sto passando veramente l'inferno. Non ce la faccio più".

Aurora, la ragazza scomparsa

"Farò l'impossibile, tutto ciò che serve finché ho forza. Andrò in giro a cercarla finché non la trovo", ha ribadito. Al momento della scomparsa, Asia indossava abiti scuri con giubbino nero così come la quindicenne. Aurora aveva un giubbbino bianco e nero e pantaloni scuri. Nel frattempo, proseguono le indagini delle forze dell'ordine. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del paese, è stato possibile sapere che hanno preso un pullman. Adesso cercheranno di ricostruire l'esatto percorso del mezzo così da capire dove possano essere scese e dove possano essersi spostata. L'attenzione è massima e chiunque possa aver visto le tre minorenni, è invitato a contattare le forze dell'ordine.