L’appello del papà di Asia, la 12enne sparita con altre due ragazzine: “Farò l’impossibile per trovarla”
Dalla giornata di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, non si hanno più notizie di Asia, la ragazzina di 12 anni che è scomparsa da Offanengo, un piccolo comune della provincia di Cremona. La minorenne è sparita insieme ad Aurora, anche lei dodicenne e sembrerebbe con un'altra giovane di soli quindici anni. Le due dodicenni sono ospiti di una comunità. Ieri sono state accompagnate alla scuola media "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", ma avrebbero simulato l'ingresso per poi in realtà allontanarsi.
Sono infatti salite, insieme alla quindicenne, su un pullman. A scoprirlo, sono state le forze dell'ordine immediatamente allertate dai familiari. Il padre di Asia e la madre di Aurora, entrambi contatti da Fanpage.it, sono disperati e stanno cercando con tutte le loro forze le figlie. "Non smetterò di cercarla finché non mi si consumano le suole delle scarpe", ha detto l'uomo a Fanpage.it. "Sto passando veramente l'inferno. Non ce la faccio più".
"Farò l'impossibile, tutto ciò che serve finché ho forza. Andrò in giro a cercarla finché non la trovo", ha ribadito. Al momento della scomparsa, Asia indossava abiti scuri con giubbino nero così come la quindicenne. Aurora aveva un giubbbino bianco e nero e pantaloni scuri. Nel frattempo, proseguono le indagini delle forze dell'ordine. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del paese, è stato possibile sapere che hanno preso un pullman. Adesso cercheranno di ricostruire l'esatto percorso del mezzo così da capire dove possano essere scese e dove possano essersi spostata. L'attenzione è massima e chiunque possa aver visto le tre minorenni, è invitato a contattare le forze dell'ordine.