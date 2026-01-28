Sono state ritrovate le tre ragazzine che erano scomparse ieri: “Stanno bene”

Sono state ritrovate le tre ragazzine, che erano scomparse ieri dalla provincia di Cremona. Tutte e tre sono state rintracciate in provincia di Bergamo: stanno bene.

Sono state ritrovate le due ragazzine di dodici anni che nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio 2026, si erano allontanate dalla provincia di Cremona. Con loro, si era allontanata anche una quattordicenne che è stata rintracciata. Stando a quanto era stato ricostruito fino a questo momento, le tre minorenni – che erano ospiti di una comunità di Crema – si sarebbero recate a scuola. Poi, hanno finto l'ingresso e sono scappate.

Dopo aver scoperto che non erano andate a scuola, i familiari hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. Erano state acquisite alcune immagini di videocamere di sicurezza, installate in zona, che hanno permesso di scoprire che le tre erano salite a bordo di un pullman. Nella giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, i carabinieri hanno rintracciato le ragazzine: erano in provincia di Bergamo. Tutte e tre sarebbero in buone condizioni. Adesso saranno ascoltate dagli inquirenti, ma sembrerebbe che si sia trattato di un allontanamento volontario. Un'ipotesi che era avanzata fin dal primo momento. Sicuramente, le tre sapranno spiegare cosa è successo. I familiari, intanto, possono tirare un sospiro di sollievo.

Per ritrovarle, è stato fondamentale il supporto dei comandi delle province limitrofe che sono state coordinate dal prefetto Antonio Giannelli. La prefettura, come accade sempre dopo una denuncia di scomparsa, ha immediatamente attivato il piano provinciale.