milano
video suggerito
video suggerito

Si cerca Lucrezia Pula, la ragazzina sparita da settimane: ancora nessuno sa dove si trovi

Non si hanno ancora notizie di Lucrezia Pula, la ragazzina di sedici anni e mezzo sparita dal Milanese. Il padre ne ha denunciato la scomparsa.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ilaria Quattrone
0 CONDIVISIONI
Lucrezia Pula, la ragazzina scomparsa
Lucrezia Pula, la ragazzina scomparsa

Ancora nessuna notizia di Lucrezia Pula. La ragazzina di sedici anni e mezzo è sparita da diverse settimane, come Fanpage.it ha precedentemente raccontato. Il padre ne ha denunciato l'allontanamento volontario la mattina del 17 dicembre ai carabinieri di San Giuliano Milanese. Ai militari ha spiegato che la figlia è sparita da casa della madre a Morimondo (Milano) un mese fa e di averne avuto notizia solo la sera precedente. Appena saputo dell'allontanamento, ha deciso di presentarsi immediatamente in caserma chiedendo aiuto alle forze dell'ordine.

La ragazzina è alta 1.65 centimetri, ha una corporatura esile, carnagione chiara, capelli e occhi castani. Indossa occhiali da vista marca Prada. Non è chiaro come fosse vestita al momento della sparizione né dove si possa trovare in questo momento. È possibile che qualcuno la stia aiutando a nascondersi. Anche perché non dovrebbe avere soldi con sé. Ha portato via soltanto il cellulare.

Oltre le forze dell'ordine, anche l'Associazione Penelope Lombardia – da sempre attiva nell'assistere i familiari di persone sparite – è attiva e ha diffuso un volantino con tutte le informazioni del caso spiegando che la minorenne potrebbe essere in difficoltà. Il padre è molto preoccupato per la figlia e spera che possa tornare presto a casa.

Leggi anche
Lo zio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano: "C'è un indagato per omicidio"

Ricordiamo che, trattandosi di minorenne, chiunque possa aiutarla a nascondersi potrebbe incorrere in guai giuridici. Il padre chiede di poterlo aiutare a trovarla. Chi dovesse incontrarla o vederla, può contattare sia le forze dell'ordine al numero unico di emergenza 112 che l'Associazione Penelope al 3807814931.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
trovata morta
a milano
Lo zio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano: "C'è un indagato per omicidio"
Di Aurora Livoli sappiamo ancora poco
Proclamato lutto cittadino a Monte San Biagio, in provincia di Latina
Lo zio di Aurora, scappata da Latina e trovata morta a Milano: "Come è arrivata lì?"
Autopsia rinviata a oggi: si cerca ancora l'uomo che era con la 19enne
La donna trovata morta a Milano è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views