Si cerca Lucrezia Pula, la ragazzina sparita da settimane: ancora nessuno sa dove si trovi

Non si hanno ancora notizie di Lucrezia Pula, la ragazzina di sedici anni e mezzo sparita dal Milanese. Il padre ne ha denunciato la scomparsa.

Lucrezia Pula, la ragazzina scomparsa

Ancora nessuna notizia di Lucrezia Pula. La ragazzina di sedici anni e mezzo è sparita da diverse settimane, come Fanpage.it ha precedentemente raccontato. Il padre ne ha denunciato l'allontanamento volontario la mattina del 17 dicembre ai carabinieri di San Giuliano Milanese. Ai militari ha spiegato che la figlia è sparita da casa della madre a Morimondo (Milano) un mese fa e di averne avuto notizia solo la sera precedente. Appena saputo dell'allontanamento, ha deciso di presentarsi immediatamente in caserma chiedendo aiuto alle forze dell'ordine.

La ragazzina è alta 1.65 centimetri, ha una corporatura esile, carnagione chiara, capelli e occhi castani. Indossa occhiali da vista marca Prada. Non è chiaro come fosse vestita al momento della sparizione né dove si possa trovare in questo momento. È possibile che qualcuno la stia aiutando a nascondersi. Anche perché non dovrebbe avere soldi con sé. Ha portato via soltanto il cellulare.

Oltre le forze dell'ordine, anche l'Associazione Penelope Lombardia – da sempre attiva nell'assistere i familiari di persone sparite – è attiva e ha diffuso un volantino con tutte le informazioni del caso spiegando che la minorenne potrebbe essere in difficoltà. Il padre è molto preoccupato per la figlia e spera che possa tornare presto a casa.

Ricordiamo che, trattandosi di minorenne, chiunque possa aiutarla a nascondersi potrebbe incorrere in guai giuridici. Il padre chiede di poterlo aiutare a trovarla. Chi dovesse incontrarla o vederla, può contattare sia le forze dell'ordine al numero unico di emergenza 112 che l'Associazione Penelope al 3807814931.