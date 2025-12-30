milano
Ragazza di 16 anni scomparsa da 13 giorni nel Milanese: si cerca Lucrezia

La 16enne Lucrezia Pula risulta scomparsa da Morimondo (Milano) dallo scorso 17 dicembre. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarla con l’aiuto dell’Associazione Penelope.
A cura di Giulia Ghirardi
Lucrezia Pula

Si chiama Lucrezia Pula, 16 anni, la ragazza che risulta scomparsa dallo scorso 17 dicembre da Morimondo, un comune in provincia di Milano. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto della ragazza: ha i capelli castani e gli occhi marroni scuri. È alta circa un metro e 65.

I suoi familiari sono preoccupati anche perché la ragazza "è minorenne e potrebbe essere in difficoltà". Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque la veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione.

La scomparsa di Lucrezia

La 16enne risulta essere scomparsa da quasi due settimane: non si hanno più notizie di lei dallo scorso 17 dicembre. Al momento, le ricerche sono coordinate dalle forze dell'ordine, mentre la comunità locale si è mobilitata condividendo l'appello della famiglia sui social. Non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ma al momento non si ha nessuna certezza.

Attualità
Cronaca
Lombardia
milano
