Melissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno: “È in difficoltà, si cerca tra Bergamo e Milano”

È scomparsa il 3 dicembre scorso, oltre un mese fa, Melissa Acani 22enne di Livigno, comune in provincia di Sondrio. Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse da Penelope, l'Associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, Melissa ha capelli rossi, occhi azzurri e una cicatrice sulla testa. È alta 1,75 metri, pesa 80 kg ed è claudicante alla gamba destra a causa di un incidente stradale serio che le avrebbe comportato un'operazione alla testa all'età di 13 anni. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero con la scritta Napapijri in bianco, bucato nella parte posteriore; pantaloni blu scuro con la scritta Ioco; scarpe da ginnastica bianche della Nike e una fascia rosa sulla testa.

L'associazione chiede che vengano monitorate le zone di Bergamo e Milano. E sui propri canali social lancia un appello per ritrovarla:"Deve assumere farmaci quotidianamente che al momento non ha con sé. Sicuramente è in difficoltà. Chiunque dovesse vederla può contattare le forze dell'ordine al 112 o l'associazione Penelope Lombardia al 380 781 4931″.

I carabinieri di Livigno, subito al lavoro per ritrovare la ragazza, avrebbero rilevato – nei primi giorni successivi alla sparizione – due movimenti sospetti: piccoli prelievi di denaro effettuati nell’area di Bergamo utilizzando il telefono di Melissa. Da quel momento in poi tutto tace, nessuna segnalazione o novità sul caso. Secondo quanto diffuso, il telefono di Melissa al momento risulta localizzato fuori dall'Italia, all'estero. Si ipotizza che Melissa non sia più in possesso del dispositivo, dal momento che si trova senza documenti e quindi con difficoltà se non l'impossibilità di espatriare.