È stata ritrovata Melissa Acani, scomparsa a dicembre da Livigno: la 22enne riconosciuta da un autista di pullman

Melissa Acani è stata ritrovata è sta bene. La 22enne era scomparsa da Livigno (Sondrio) il 3 dicembre. A dare l’allarme è stato un autista di pullman, che l’ha riconosciuta a un semaforo la mattina del 22 gennaio.

È stata ritrovata in buone condizioni di salute Melissa Acani, la 22enne residente a Livigno (in provincia di Sondrio) della quale non si avevano più notizie dallo scorso 3 dicembre. La famiglia della ragazza aveva denunciato la sua scomparsa e si era rivolta all'associazione Penelope Lombardia e alla trasmissione di Rai Tre ‘Chi l'ha visto?'. È stato proprio grazie al programma televisivo che un autista è venuto a sapere della vicenda e ieri mattina, giovedì 22 gennaio, è riuscito a riconoscere la ragazza ferma nei pressi di un semaforo. "Ho pensato che potesse essere la ragazza che ho visto in tv e nel dubbio ho chiamato la polizia", ha raccontato su Facebook. Dieci minuti più tardi, l'uomo è stato ricontattato dagli agenti che lo hanno ringraziato. Si trattava, infatti, proprio di Acani, che poche ore dopo è potuta tornare dalla sua famiglia.

Acani si era allontanata da casa lo scorso 3 dicembre. La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa e fornito una descrizione per agevolare le ricerche. I carabinieri di Livigno si erano concentrati soprattutto nella provincia di Bergamo, dove nei giorni successivi all'allontanamento erano stati rilevati piccoli prelievi di denaro da parte sua. Tuttavia, Acani era scomparsa ormai da quasi 50 giorni, perciò avrebbe potuto essere ovunque. Per questo motivo, la famiglia della 22enne si era rivolta anche a ‘Chi l'ha visto?‘, che nella puntata di mercoledì 21 gennaio ha dedicato a lei ampio spazio.

Un autista di pullman di Messina ha raccontato con un post su Facebook di aver visto quel programma e che ieri mattina, giovedì 22 gennaio, mentre era diretto verso Milazzo di aver visto una ragazza che sembrava Acani. "Fermo al semaforo ho visto una ragazza seduta su una panchina con il capo chino", ha scritto, "era un po' trascurata, ma sembrava la stessa che avevo visto in tv". Così, l'autista ha chiamato la polizia e, dieci minuti più tardi, è stato ringraziato dagli agenti perché era proprio Acani. L'uomo è stato poi ringraziato sotto il post dalla madre della 22enne: "Oggi per me è stata una giornata meravigliosa, mi sono emozionato con le lacrime agli occhi come fosse mia figlia", ha risposto l'autista.

Acani nelle ore seguenti è stata accompagnata dalla famiglia a Livigno. Le sue condizioni di salute sarebbero buone. La notizia del ritrovamento è stata diffusa nella serata di ieri.