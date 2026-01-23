È stata ritrovata Asmau la ragazza di 20 anni scomparsa a Milano lunedì 19 gennaio: “Sta bene”

È stata ritrovata e sta bene Asmau Abdul Nasir, la ragazza di 20 anni, originaria di Casazza (Bergamo), scomparsa lunedì 19 gennaio scorso a Milano.

È stata ritrovata e sta bene Asmau Abdul Nasir, la ragazza di 20 anni, originaria di Casazza (Bergamo),scomparsa lunedì 19 gennaio scorso da Milano, dopo aver terminato il turno di lavoro in un ristorante nei pressi di piazza Duomo. Come riportato sui propri canali social da Penelope, l'Associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, che contribuisce nelle ricerche, "Asmau è riuscita a mettersi in contatto con la famiglia e sta bene".

Non si avevano più notizie della ragazza dalle 15.30 di lunedì 19 gennaio 2026, orario in cui ha terminato regolarmente il suo turno di lavoro in un ristorante in via Santa Radegonda, traversa di piazza Duomo a Milano, nel quale aveva preso servizio solo la settimana prima. L'ultimo contatto con la famiglia è avvenuto poco prima, alle 15.15, quando ha inviato un messaggio al padre avvisandolo che a breve avrebbe finito di lavorare. Poi i titolari l'hanno vista uscire e da lì nessuno l'avrebbe più vista né sentita. I suoi due cellulari risultavano entrambi staccati.

Il padre della ragazza (la madre vive in Ghana), aveva subito sporto denuncia ai carabinieri ed era molto preoccupato perché non riusciva a capire cosa potesse essere accaduto. Asmau è una ragazza molto seria, puntuale, abitudinaria, senza amici o conoscenze su Milano. Aveva iniziato a lavorare nel ristorante nei pressi di piazza Duomo da appena una settimana e ancora – stando a quanto raccontato dal padre – non aveva stretto legami.

Fortunatamente oggi, venerdì 23 gennaio, è la bella notizia. È stata ritrovata, sta bene e si è messa in contatto con la famiglia. Si sarebbe trattato quindi, in questo caso, di un allontanamento volontario.