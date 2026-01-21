Asmau scompare a Milano dopo una settimana di lavoro in un locale vicino piazza Duomo: ricerche in corso

Asmau Abdul Nasir la ragazza scomparsa da Milano lunedì 19 gennaio (foto: Associazione Penelope)

Non si hanno più notizie della 20enne (quasi 21enne) Asmau Abdul Nasir dalle 15.30 di lunedì 19 gennaio 2026, orario in cui ha terminato regolarmente il suo turno di lavoro in un ristorante in via Santa Radegonda, traversa di piazza Duomo a Milano, nel quale aveva preso servizio solo la settimana prima. L'ultimo contatto con la famiglia è avvenuto alle 15.15 quando ha inviato un messaggio al padre avvisandolo che poco dopo avrebbe finito di lavorare. Poi i titolari l'hanno vista uscire e da lì nessuno l'avrebbe più vista né sentita. I suoi due cellulari risultano entrambi staccati.

Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse da Penelope, l'Associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, Asmau Abdul Nasir sarebbe uscita lunedì 19 gennaio mattina da casa a Casazza, piccolo comune in provincia di Bergamo, e avrebbe raggiunto Milano, dopo un'ora e mezza a bordo dei mezzi pubblici, per andare a lavorare. La ragazza avrebbe iniziato e terminato il turno di lavoro regolarmente e poi è scomparsa.

L’appello lanciato sui social dall’Associazione Penelope (fonte: Facebook)

Il padre della ragazza (la madre vive in Ghana), che ha già sporto denuncia ai carabinieri – già attivi nelle ricerche – è molto preoccupato e non riesce davvero a capire cosa possa essere accaduto. Asmau è una ragazza molto seria, puntuale, abitudinaria, senza amici o conoscenze su Milano. Aveva iniziato a lavorare nel ristorante nei pressi di piazza Duomo da appena una settimana e ancora – stando a quanto raccontato dal padre – non aveva stretto legami.

Asmau ha quasi 21 anni, è alta 1,65 mt, pesa 54 kg e ha occhi scuri. Al momento della scomparsa indossava un pantalone jeans largo, una giacca a vento con cappuccio nero, indossava occhiali da vista e una borsa a tracolla. La testa era coperta da un copricapo nero. Chiunque dovesse vederla può contattare le forze dell'ordine al 112 o l'associazione Penelope Lombardia al 380 781 4931.