Ragazza palpeggiata al bancomat mentre preleva: un uomo arrestato per violenza sessuale Un uomo di 29 anni è stato arrestato per violenza sessuale: ha palpeggiato una ragazza di 22 anni mentre era al bancomat con il fidanzato.

A cura di Giorgia Venturini

Una ragazza di 22 anni è stata vittima di violenza sessuale mentre stava prelevando a un bancomat in via don Sturzo, vicino a piazza Gae Aulenti, a Milano. In manette è finito un 29enne cittadino egiziano, bloccato dagli agenti mentre stava importunando altre persone.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 29enne si è avvicinato alla ragazza e l'ha aggredita alle spalle senza preoccuparsi che vicino c'era il fidanzato della vittima. La ragazza è stata palpeggiata nelle parti intime mentre stava prelevando a un bancomat. Subito è intervenuto il ragazzo della giovane: ha fatto allontanare l'uomo che ha continuato a camminare lungo la strada insultando alcuni passanti.

Subito è lanciato l'allarme alla forze dell'ordine che lo hanno trovato poco distante: è stato arrestato verso le 20.30 sempre in zona Garibaldi a Milano. Ora si trova in carcere a San Vittore.