Ragazza di 19 anni violentata sul bus mentre torna dall’università: fermato un uomo Una ragazza di 19 anni ha raccontato agli agenti della polizia di Stato di aver subito la violenza sessuale su un bus all’ora di pranzo mentre tornava dall’università.

A cura di Giorgia Venturini

Violenza sessuale su un bus a Monza. Vittima dell'aggressione è una ragazza di 19 anni che ha raccontato agli agenti della polizia di Stato di aver subito la violenza sessuale su un bus all'ora di pranzo mentre tornava dall'università.

La testimonianza della studentessa

Stando al racconto della giovane, l'uomo si sarebbe seduto accanto a lei e avrebbe iniziato a fare apprezzamenti volgari. Fino a quando la 19enne non è stata costretta a subire palpeggiamenti: poi fortunatamente la studentessa è riuscita a divincolarsi e a scendere dal bus. L'aggressore però ha iniziato a seguirla, fino a quando la 19enne non è riuscita a richiamare l'attenzione di una pattuglia di polizia che è corsa in suo aiuto.

Agli agenti avrebbe raccontato in lacrime di essere stata aggredita. Subito sono partite le indagini per individuare l'uomo: alla giovane sono state mostrate alcune foto segnaletiche. La 19enne ha riconosciuto il suo aggressore e così per lui sono scattate le manette poco dopo. Si tratta di un 36enne originario dell'Egitto: è stato fermato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale.

Ragazza violentata al parco Trenno a Milano

Non è che l'ennesima violenza sessuale denunciata in Lombardia. Solo pochi giorni fa una ragazza di 27 anni americana ha raccontato di essere stata violentata da uno sconosciuto mentre si trova al parco Trenno. Stando alle prime informazioni rese pubbliche, la 27enne dopo la violenza si è avvicinata barcollando al marciapiede di via Cilea e ai campetti dell'Accademia Inter, ovvero il centro in cui si allenano tutte le giovanili dell'importante club.

Un passante l'ha subito soccorsa e fermare un'auto della polizia locale che in quel momento stava transitando proprio su quella via. Agli agenti la ragazza ha subito raccontato la violenza e sono così scattate le indagini.