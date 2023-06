“Se non fai sesso con me, ti ammazzo”: tenta di violentare una ragazza, arrestato Un uomo è stato arrestato a Como per tentata violenza sessuale dopo che ha minacciato una ragazza di 28 anni di ucciderla, se non avesse avuto rapporti con lui.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un uomo di 36 anni è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravi e tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 28 anni che è residente a Milano: è successo nel pomeriggio di venerdì 2 giugno. Gli agenti della Questura di Como sono infatti intervenuti in via Amoretti che si trova nel quartiere di Monte Olimpino dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni vicini.

Questi ultimi infatti hanno raccontato di aver sentito alcune urla femminili arrivare dall'appartamento di uno stabile vicino. Gli agenti sono così entrati in casa e hanno trovato una donna in forte stato di agitazione, spaventata e con una mano sanguinante. Nella stessa casa c'era anche un uomo con sangue sui vestiti e qualche contusione al volto.

Il racconto della vittima

Entrambi sono stati portati in ospedale: la donna è stata trasferita all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è stata ricoverata, l'uomo è stato portato all'ospedale Valduce dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Durante il ricovero, la 28enne ha formalizzato la denuncia: ha raccontato agli agenti di essere partita da Milano per andare a trovare l'uomo in casa a Como.

Dopo il suo arrivo, il 36enne avrebbe iniziato a chiederle in maniera insistente di avere rapporti sessuali. La ragazza aveva rifiutato e aveva deciso di andarsene. L'uomo avrebbe iniziato a spintonarla tanto da scaraventarla contro una porta interna e rompere così il vetro.

L'avrebbe minacciata con un coccio di vetro

Uno di quei cocci sarebbe stato utilizzato dall'aggressore come arma: gliela avrebbe puntato alla gola e l'avrebbe minaccia: "Se non fai sesso con me, ti ammazzo".

La ragazza avrebbe provato a difendersi e nel farlo si sarebbe tagliata all'avambraccio e alla mano sinistra. L'uomo, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è stato portato negli uffici della Questura dove è stato arrestato e portato in carcere a Como.