Ragazza molestata e pedinata in centro a Milano: riesce a chiamare i soccorsi e si salva Altra ragazza vittima di molestie nelle vie del centro di Milano. Un uomo di 44 anni l’ha palpeggiata e poi seguita sul tram. La ragazza è riuscita a salvarsi chiamando le forze dell’ordine.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

L'ha prima molestata per le vie del centro di Milano e poi l'ha seguita sul tram. A vivere minuti da incubo è stata una ragazza di 21 anni, di nazionalità etiope. Stando alle informazioni diffuse, la giovane è stata aggredita alle spalle da un uomo di 44 anni, un clochard che vive in zona via Torino, e poi è stata palpeggiata con violenza ai glutei. La ragazza, insieme a una amica, allora è salita su un tram per allontanarsi, ma lui ha continuato a seguirle. Fino a quando il mezzo non è stato fermato da una volante allertata proprio dalla vittima.

L'uomo accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale

Così per il 44enne sono scattate le manette. I fatti sono accaduti la notte tra domenica e lunedì a Milano: l'uomo avrebbe notato la coppia di amiche e si sarebbe avvicinato per molestarle. Inutile il tentativo delle vittime di allontanarsi, il 44enne ha continuato a pedinarle. Ora dovrà rispondere davanti alle autorità giudiziarie di violenza sessuale e non solo durante l'arresto l'uomo ha provato ad ogni modo a opporsi all'arresto. Per questo motivo è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. Dai successivi accertamenti è emerso anche l'uomo era già noto alle forze di polizia. L'ennesima notizia di molestia nei confronti di una ragazza a Milano arriva dopo i fatti di Capodanno: in piazza Duomo almeno 12 ragazze sono state molestate e hanno subito una violenza sessuale da un gruppo di giovani ragazzi. Due di loro al momento sono stati fermati e incarcerati. La Squadra Mobile e la Procura stanno ora indagando per risalire all'identità dei giovani. E ancora: una donna è stata vittima di violenza sessuale nell'ascensore del suo palazzo, mentre stava rincasando dopo una serata in compagnia di un'amica.