milano
video suggerito
video suggerito

Sfregia una 23enne a Milano, la Procura chiede il carcere per il 27enne. La ragazza: “Ho pensato di morire”

La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura cautelare del carcere per Mohammed Saidi. Il 27enne ha colpito con un pugno e sfregiato una ragazza di 23 anni alla stazione Duomo della metropolitana.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Enrico Spaccini
Foto di repertorio
Foto di repertorio

"Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare". Sono le parole della ragazza di 23 anni che ieri pomeriggio, giovedì 9 luglio, è stata aggredita da uno sconosciuto di 27 anni nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana di Milano. L'uomo, dopo averle domandato "perché mi stai guardando?" con tono minaccioso, si è scagliato contro di lei colpendola con un pugno e sfregiandole il viso con un coltello. Il 27enne è stato fermato mentre scappava in via Torino e ora la pm Simona Ferraiuolo di turno in Procura ha chiesto la convalida del suo arresto e la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione del reato e di fuga. Le accuse che gli vengono contestate sono di sfregio permanente al volto, lesioni e resistenza, per il momento senza aggravanti di odio o discriminazione.

L'aggressione alla stazione Duomo e l'arresto

L'episodio si è verificato intorno alle 15:45 del 9 luglio alla stazione Duomo della metropolitana. La 23enne e diversi testimoni hanno raccontato che il 27enne, Mohammed Saidi di origini algerine irregolare e senza fissa dimora, si sarebbe rivolta alla ragazza domandandole "perché mi stai guardando?". Agli investigatori la giovane ha spiegato di non aver mai visto prima quell'uomo e che le aveva parlato in arabo e con tono minaccioso. Così, lei gli avrebbe risposto: "Non guardo te, sto parlando con un'amica", in realtà un'altra ragazza che era lì vicino, e gli avrebbe chiesto di allontanarsi, perché altrimenti avrebbe dovuto chiamare la polizia. In un primo momento era stato raccontato che il 27enne avrebbe aggiunto "sono uomo e sono musulmano", ma nessuna testimonianza acquisita tra gli atti della Procura riporterebbe queste parole.

Di fronte alla risposta della ragazza, Saidi si è avvicinato a lei e, dopo averle sputato addosso, l'ha colpita con un pugno al volto, ferita con un coltello e fuggito. Il 27enne è stato inseguito da alcuni passanti e, infine, bloccato in via Torino. L'arma, invece, non è stata trovata e probabilmente l'ha gettata via mentre correva. La 23enne è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Leggi anche
Minaccia e punta una pistola rubata contro una coppia seduta al tavolo di un bar a Milano: arrestato

Saidi era stato arrestato per tentato furto la sera prima

Saidi è stato, quindi, arrestato in flagranza dalla polizia locale per sfregio permanente al volto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Non viene contestata, almeno per il momento, nessuna aggravante di odio contro una donna o discriminazione religiosa o razziale. Stando a quanto emerso, la sera precedente era già stato arrestato dalle Volanti della Questura per tentato furto aggravato. Giudicato per direttissima, era stato rilasciato con un divieto di dimora a Milano.

La pm Ferraiuolo ha chiesto la convalida dell'arresto di Saidi e la custodia cautelare in carcere. Secondo la magistrata, il 27enne è pericoloso, potrebbe colpire ancora o provare a scappare. Probabilmente l'interrogatorio con il giudice per le indagini preliminari si terrà domani.

Immagine
Retroscena
Incendio al deposito Bartolini a Milano, la pista delle batterie al litio: verifiche su 1000 spedizioni
Un operaio: "Un collega ha caricato un pacco sul camion, poi è esploso"
"Le fiamme stavano arrivando a depositi benzina"
Il video dell'incendio nella sede di Bartolini
Alta colonna di fumo nero partita dal deposito Bartolini in zona Bovisa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views