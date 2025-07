Ragazza di 27 anni investita in bici a Lodi: trasportata in eliosoccorso, è grave

Una ragazza di 27 anni è stata travolta da un’auto oggi venerdì 25 luglio a Cervignano d’Adda (Lodi). Trasportata d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, è in gravi condizioni.

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 25 luglio, a Cervignano d'Adda (Lodi). L'episodio è avvenuto intorno alle 11:15 lungo la strada provinciale 138, quando, secondo una prima ricostruzione, la ragazza è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto ma, data la gravità delle condizioni della giovane, è stato subito richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato la 27enne d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano: qui è attualmente ricoverata nel reparto di Terapia intensiva, per le cure necessarie.

Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, intanto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Nord Lodigiano", che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e valutare eventuali responsabilità.

È purtroppo già il secondo caso di ciclista investito a Lodi e provincia nel giro di poche settimane dopo quello che ha recentemente coinvolto Franco Abba, travolto e ucciso lo scorso 17 giugno da un'auto di passaggio mentre attraversava via Felice Cavallotti, periferia di Lodi, in sella alla sua bicicletta.