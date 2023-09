Ragazza di 26 anni investita da una moto in via Fatebenefratelli a Milano: è gravissima Una ragazza di 26 anni è stata travolta in pieno da una moto mentre attraversava la strada in via Fatebenefratelli all’incrocio con piazza Cavour, pieno centro di Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 19 di oggi: drammatiche le condizioni della giovane.

Le condizioni della giovane sono apparse gravissime fin dai primi momenti. I soccorritori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e due auto mediche, l'hanno immediatamente trasportata all'ospedale Niguarda: entrata in codice rosso, al momento si trova ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva. Ha riportato solo qualche escoriazione, invece, il conducente della moto Ducati, finito sull'asfalto dopo aver tentato di frenare.

Secondo una prima ricostruzione sembra che la 26enne stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali quando è stata travolta dalla moto di passaggio, e ha picchiato violentemente la testa a terra. Ma la reale dinamica dell'incidente, su cui indaga ora la polizia locale, resta ancora tutta da definire.

Gli agenti intanto, per tutti i rilievi del caso, hanno chiuso la carreggiata di via Fatebenefratelli nel tratto compreso tra piazza Cavour e via dei Giardini.