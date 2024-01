Ragazza di 20 anni aggredita nel parcheggio di una discoteca: si cercano tre uomini Una ragazza di vent’anni è stata portata in ospedale con diverse ferite e lesioni: è stata aggredita da tre uomini nel parcheggio di una discoteca di Desenzano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio una ragazza di vent'anni è stata vittima di una brutale aggressione da parte di tre uomini. L'episodio si è verificato nel parcheggio di una discoteca: si tratta del locale Art Club Disco a Desenzano, comune che si trova nella provincia di Brescia. Sul caso indagano i carabinieri.

La ventenne è stata portata in ospedale con diverse ferite

La violenza, sulla base di quanto riportato dal quotidiano BresciaOggi, è avvenuta intorno alle 3.30 di notte. Non è chiaro chi abbia lanciato l'allarme: se sia stata lei stessa o un passante. Fatto sta che una volta ricevuto, sia le forze dell'ordine che gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente. La giovane è stata portata in ospedale con diverse ferite. Potrebbe aver subito anche una violenza sessuale.

I carabinieri sono alla ricerca dei tre autori dell'aggressione

La ventenne, in un primo momento, si era chiuso nel silenzio: lo stato di choc era abbastanza evidente. Poi, grazie al supporto di medici e familiari, ha deciso di sporgere denuncia. Questo ha permesso di aprire formalmente le indagini. Nel frattempo è stata sottoposta a tutti gli esami necessari per comprendere cosa possa aver subito.

I militari sono già al lavoro per ricostruire la dinamica e rintracciare i tre autori. Considerato che è avvenuto nel parcheggio di un locale, è possibile che nell'aerea ci siano telecamere di sorveglianza. Le immagini potrebbero essere utili sia per capire cosa possa essere successo che per individuare il gruppo. Gli inquirenti inoltre potrebbero sentire eventuali testimoni.