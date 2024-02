Aggredita e molestata dopo una serata in discoteca a Milano: arrestato Un uomo di 44 anni è stato arrestato perché accusato di aver rapinato e violentato una ragazza di 21 anni a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una ragazza di 21 anni è stata molestata e rapinata a Milano. L'episodio si è verificato nella notte tra ieri, sabato 3 febbraio, e oggi, domenica 4 febbraio. La giovane è stata portata al centro anti-violenza della clinica Mangiagalli. L'aggressore è stato invece individuato e arrestato.

La vittima è stata buttata a terra

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima si trovava da sola intorno alle 2 in via Pompeo Leoni. Aveva infatti trascorso il sabato sera in una discoteca nei pressi di via Ripamonti. A un certo punto, un uomo di 44 anni l'ha avvicinata e aggredita: l'ha infatti buttata a terra e poi, dopo averla derubata del cellulare, ha iniziato a molestarla.

Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere

Non è chiaro come siano stati allertati i soccorsi, ma la ventunenne è stata immediatamente portata in ospedale dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno individuato l'aggressore: è stato infatti rintracciato su un autobus che stava transitando su viale Tibaldi. A consentire l'arresto, è stato il sistema di localizzazione del telefono della giovane.

È stato quindi arrestato e portato in carcere: dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale e rapina. Le indagini sono seguite dalla pubblico ministero di turno Francesca Crupi.