Molesta una ragazza fuori da un locale e la aggredisce con lo spray al peperoncino: arrestato Una ragazza di 20 anni è stata molestata da un uomo che, dopo il rifiuto della giovane, le ha spruzzato dello spray al peperoncino in viso. Il 29enne è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Una ragazza è stata aggredita la scorsa notte, domenica 21 gennaio, da un uomo fuori da un locale di Milano. La giovane aveva rifiutato più volte l'approccio dello sconosciuto: lui l'avrebbe molestata e poi le avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino. Il malvivente è stato fermato e arrestato dalle forze dell'ordine.

L'aggressione fuori da un locale di corso Buenos Aires

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato sul corso Buenos Aires. Lungo la via, infatti, ci sono diversi locali che vengono presi d'assalto fino all'alba. La ventenne si trovava in un locale di via Lazzaro Palazzi, una traversa, insieme ad alcuni amici. A un certo punto, intorno alle 3.30, è stata avvicinata da un 29enne che è poi risultato irregolare e con alcuni precedenti.

Anche l'amico della vittima colpito con lo spray al peperoncino

L'uomo ha iniziato a molestarla. La vittima ha rifiutato più volte il suo approccio: il 29enne ha quindi estratto lo spray e glielo ha spruzzato sul viso. È intervenuto un amico della giovane, un 21enne: anche lui è stato colpito con lo spray. L'aggressore è scappato, ma è stato rintracciato dalla polizia e arrestato. Nel frattempo i medici e i paramedici del 118, hanno trasferito in ospedale la 20enne e l'amico.

Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli: i medici li hanno medicati e dimessi con una prognosi di cinque giorni. Hanno riportato lievi irritazioni. Il 29enne è stato portato in Questura per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Adesso è accusato di lesioni aggravate.