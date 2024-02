Accerchiano due ragazzine per strade e le picchiano: arrestati 5 giovani Cinque ragazzi, tra cui due minorenni, sono stati arrestati perché accusati di aver accerchiato due ragazzine, averle picchiate e rapinate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di ieri, mercoledì 28 febbraio, cinque soggetti sono stati arrestati per aver aggredito e rapinato due ragazzine a Milano. Tra le persone finite in manette, ci sono due minorenni e una ragazza. A eseguire la misura sono stati gli agenti della polizia di Milano.

Un aggressore avrebbe minacciato una ragazzina con un coltello

L'intervento è avvenuto in via Stamira D'Ancona, vicino alla Martesana, precisamente nella zona nord di Milano. Stando a quanto hanno ricostruito gli agenti, il gruppo – che avrebbe tra i 17 e i 21 anni – hanno accerchiato due ragazzine incrociate per la strada.

Uno di loro avrebbe estratto un coltello e avrebbe minacciato e aggredito la più giovane. L'avrebbe colpita con calci e pugni e l'avrebbe rapinata dello smartphone. Hanno poi strappato di mano la borsa a una seconda ragazzina. Alcuni giovani hanno assistito alla scena e hanno deciso di chiamare le forze dell'ordine. Sono intervenuti gli agenti di una volante e i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Il gruppo è stato identificato e arrestato

La vittima più giovane ha riportato diverse ferite: gli operatori sanitari hanno deciso di trasferirla all'ospedale Niguarda. I medici, dopo averle fornito tutte le cure del caso, l'hanno dimessa con una prognosi di quattro giorni per contusioni. Nel frattempo gli investigatori sono riusciti a risalire al volto degli aggressori. Sono stati tutti arrestati e resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria.