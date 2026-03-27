Picchia un ragazzo 18enne con disabilità a Villa Carcina e poi scappa: ricercato dai carabinieri

(Immagine di repertorio)

Nel primo pomeriggio di mercoledì 25 marzo, un ragazzo di 18 anni, che ha una disabilità al 100 per cento perché gli è stata diagnostica la sindrome di Tourette, è stato vittima di una brutale violenza a Villa Carcina, un comune che si trova in provincia di Brescia. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che l'adolescente sia stato aggredito forse da un coetaneo. I genitori del diciottenne hanno subito sporto denuncia e sul caso indagano i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento da alcuni media locali, il ragazzino, nel pomeriggio di mercoledì, stava passeggiando in paese. Era a pochi chilometri da casa. A un certo punto, un ragazzo – presumibilmente un coetaneo – si sarebbe avvicinato e avrebbe iniziato a insultarlo e poi a picchiarlo. Lo avrebbe colpito ai fianchi con alcuni calci e poi lo avrebbe preso a pugni in testa. L'aggressione sarebbe proseguita anche quando il giovane – stando a quanto riportato dal giornale BresciaToday – era a terra. Ci sarebbe stato una persona ad aver assistito alla scena, ma non sarebbe riuscita a fermarlo perché l'aggressore è scappato subito.

Il 18enne poi, che non avrebbe portato gravi traumi e feriti, è tornato a casa in lacrime. Ha raccontato quanto subito ai genitori, che lo hanno portato in pronto soccorso dove poi è stato medicato. I familiari hanno poi sporto denuncia contro ignoti in caserma dai carabinieri. I militari stanno indagando per cercare di risalire al volto del responsabile. Ovviamente sia i parenti che le forze dell'ordine invitano chiunque abbia assistito o visto la scena a rivolgersi agli inquirenti. Ogni elemento potrebbe essere utile.