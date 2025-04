Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca: è grave

video suggerito

Oggi pomeriggio una ragazza di 18 anni è andata a sbattere con la sua moto contro un'auto a Treviolo, in provincia di Bergamo. All'arrivo dei soccorsi la ragazza si trovava in gravi condizioni e gli operatori del 118 hanno deciso di trasportarla d'urgenza in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIIIdi Bergamo. Non si sa se la giovane sia in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto attorno alle 14:45 di oggi, venerdì 4 aprile. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che la ragazza, appena maggiorenne, stesse percorrendo con il suo motorino via architetto Broglio quando, arrivata all'altezza dell'incrocio con via San Celso, sarebbe andata a schiantarsi contro un'automobile.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118, accorsi con un'auto medica e un'ambulanza, hanno prestato una prima assistenza alla giovane, che hanno trovato in gravissime condizioni. La ragazza quindi è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stata presa in cura dai dottori del pronto soccorso.

Nel frattempo sul posto dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità delle persone coinvolte.