Ragazza di 17 anni aggredita in centro a Milano: alcuni giovani la circondano e le rubano la collana d’oro Una ragazza di 17 anni è stata aggredita e rapinata della sua collanina d’oro mentre ieri domenica 25 giugno si trovava in piazza Leonardo da Vinci a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Serata di paura per una ragazza di 17 anni mentre quando ieri domenica 25 giugno si trovava in piazza Leonardo da Vinci a Milano. Qui la giovane è stata circondata da un gruppo di ragazzi stranieri che l'hanno aggredita e l'hanno derubata della sua collana d'oro.

L'aggressione e la rapina

Stando a quanto raccontato dalla giovane, tutto è avvenuto attorno alle 22 in una delle vie della movida milanese. Il gruppo di ragazzi avrebbe accerchiato, spintonato e derubato della collanina d'oro la ragazza in zona per una serata d'estate con degli amici.

La vittima ha chiamato i carabinieri

Dopo l'aggressione la ragazza ha subito chiamato i soccorsi: i carabinieri sono intervenuti sul posto in pochi minuti e hanno rintracciato uno degli aggressori, si tratta di un 17enne marocchino che ora davanti ai giudici dovrà rispondere di rapina impropria in concorso.

Altri due membri del gruppo criminale – due 19enni di origine spagnola e marocchina – sono stati arrestati poco dopo: i due avevano messo a segno in piazza Duomo altri due scippi ai danni di un 20enne e di un 21enne. I due alle loro vittime aveva strappato una collanina.