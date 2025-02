video suggerito

Ragazza di 16 anni partorisce in casa a Sesto San Giovanni, l'autopsia: "Il feto morto per emorragia" Sarebbe morto a causa di un'emorragia il feto trovato senza vita all'interno di appartamento a Sesto San Giovanni (Milano), e partorito in casa lo scorso 30 gennaio da una ragazzina di 16 anni. Ancora da chiarire se sia deceduto prima o dopo il travaglio.

Sarebbe morto a causa di un'emorragia il feto trovato senza vita all'interno di appartamento a Sesto San Giovanni (Milano), e partorito in casa lo scorso 30 gennaio da una ragazzina di 16 anni. A sancirlo, come riporta Il Giorno, sono i primissimi esiti dell'autopsia effettuata sul corpicino avvolto in uno straccio e lasciato in un secchio sul balcone, i cui risultati definitivi saranno depositati nelle prossime settimane: l'esame sul feto di sette mesi, tuttavia, non ha per il momento chiarito se il neonato sia deceduto prima o dopo il travaglio, e dunque se si sia trattato di un aborto spontaneo o se le condotte della minorenne e della madre che era con lei abbiano in qualche modo inciso sull'esito della vicenda.

Un particolare fondamentale da ricostruire, e che può costare (in caso venisse provata la seconda ipotesi) un'accusa per omicidio colposo alla giovanissima mamma che ha partorito all'insaputa di tutti, anche degli stessi genitori. "La madre di lei la vedevamo sempre, accompagnavamo i piccoli al parco. Ma non ha mai detto che la figlia era incinta", ha raccontato una vicina di casa, tra i dirimpettai del condominio Aler di Sesto San Giovanni allertati dalle grida dell'adolescente intorno alle 9 di mattina di giovedì scorso. "Non ci eravamo accorti di niente. Sicuramente d'inverno si è più coperti, ma non si vedeva niente", sempre un vicino a Fanpage.it.