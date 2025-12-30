Raffica di furti di gioielli e orologi preziosi, arrestati a Milano quattro ricettatori

Si tratta di due albanesi di 36 e 52 anni e un peruviano di 60 finiti in carcere e di un italiano di 58 anni, agli arresti domiciliari.

Quattro uomini, tutti residenti a Milano, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Si tratta di due albanesi di 36 e 52 anni e un peruviano di 60 finiti in carcere, e di un italiano di 58 anni, agli arresti domiciliari. Secondo quanto si apprende era a loro che si rivolgevano i ladri per vendere i gioielli, gli orologi di pregio e l'argenteria che rubavano.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura, in circa sei mesi, con servizi di osservazione e attività tecnica, hanno mostrato che i quattro uomini erano i referenti principali dei furti dei preziosi che poi venivano rivenduti non solo in Italia ma anche all'estero. Prima di questi arresti, la polizia aveva già eseguito un fermo e portato in carcere cinque albanesi considerati autori di furti nella Città metropolitana di Milano e nelle province vicine e in quell'occasione aveva recuperato refurtiva per un valore stimato di circa un milione di euro.

Questa volta, nella perquisizione delle loro case in provincia di Milano sono stati sequestrati circa 6mila euro, tre orologi di pregio, materiale idoneo alla pesatura di metalli preziosi, numerosi dispositivi elettronici, quattro auto di elevato valore commerciale, e 900 grammi di monili e gioielli in oro.