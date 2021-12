Quanto costa mangiare al ristorante di Roberto Valbuzzi, lo chef di “Cortesie per gli ospiti” Crotto Valtellina è il ristorante gestito dallo chef Roberto Valbuzzi, noto al grande pubblico per il suo programma su Real Time “Cortesie per gli ospiti”. Ma quanto costa mangiarci? Ecco menù e prezzi del suo ristorante di Malnate.

Nessuna stella Michelin (almeno, non per il momento), ma la garanzia di un nome, quello di Roberto Valbuzzi, che è sinonimo di qualità e serietà. Lo chef di "Cortesie per gli ospiti", programma televisivo in onda su Real Time, è giovanissimo. Classe 1989, è nato a Varese ed è lo chef di Crotto Valtellina, ristorante di Malnate gestito insieme alla famiglia. Da sempre legato alla sua terra, Valbuzzi ha cercato di esaltarne i sapori con un'offerta culinaria che rispecchiasse la tradizione. Ma quanto costa mangiare al suo ristorante? Ecco i prezzi dei menù degustazione.

Menù e prezzi del ristorante di Roberto Valbuzzi

Ecco i due menù degustazione che si possono ordinare al ristorante Crotto Valtellina, come si legge sul sito ufficiale.

Menù degustazione – Alcuni passaggi della cucina alla scoperta

GLI ANTIPASTI

Cavoli e rape caldo/freddo, yogurt di capra e cannellini

Salmerino, carpione liquido, verdure glassate e croccante alla maggiorana

I PRIMI PIATTI

Risotto, toma di capra, cialda alla zucca e melograno liquido

Spaghetti Felicetti, crema di Parmigiano e tartufo

I SECONDI PIATTI

Ribs glassate al malto d’orzo, barbabietola fermentata

Costolette d’agnello, crema di zucca bruciata e fondo al Borducan

I DOLCI

Autunno ventiventuno (Bavarese alle castagne, inserto e glassa al caco, crumble di saraceno e sorbetto al caco)

Roller coaster (Bìscuit ai fiori d’arancio, crema di mandorle, mandorle pralinate e al naturale, gel di mela cotogna, infuso di fiori d’arancio, melissa, verbena e mandorle, sorbetto al mandarino.Alcuni assaggi della cucina tipica Valtellinese)

68 euro

Menù degustazione – Alcuni assaggi della cucina tipica Valtellinese

GLI ANTIPASTI

Gli sciàtt di Casera con cicorino all’aceto di Grumello (Tortelli di farina di grano saraceno e formaggio, che devono il loro nome alla forma sgraziata e irregolare)

La slinzega (Piccola bresaola, dal sapore intenso e leggermente speziato)

I PRIMI PIATTI

I nostri Pizzoccheri (La pasta dei pizzoccheri viene quotidianamente impastata e tagliata a mano. Nella nostra ricetta usiamo nel soffritto sia aglio che cipolla, come da tradizione della nostra famiglia

I maüsch con fonduta di Bitto (Pasta di grano saraceno ripiena di fagiolini, patate, formaggio Casera e Bitto)

I SECONDI PIATTI

La “padelada” (per una persona, piatto composto da: Costata di cervo, costoletta di agnello, tzigoiner al lardo, funghi e polenta mügna)

Il filetto di capriolo 1848 (con frutta alla piöda, castagne, funghi, polenta e salsa ai mirtilli rossi)

I DOLCI

La torta di grano saraceno con confettura di mirtilli e panna montata

Tris di sorbetti al naturale

68 euro