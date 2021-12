Il menù di Natale 2021 di Carlo Cracco: quanto costa mangiare al Cafè in Galleria Lo chef Carlo Cracco organizza il pranzo di Natale presso il suo Cafè in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Ecco cosa prevede il menù e quanto costa.

A cura di Francesco Loiacono

A Milano la tradizione più sentita per Natale è il pranzo del 25 dicembre, più che il cenone della Vigilia. Non tutti trascorrono il giorno di festa a casa, c'è anche chi sceglie di andare al ristorante assieme a parenti o amici. Un regalo di Natale, certo un po' costoso, potrebbe essere gustare il pranzo di Natale presso il Cafè di Carlo Cracco, nella Galleria Vittorio Emanuele II. Lì dove lo chef ha anche il suo ristorante stellato – dove anche i prezzi sono stellari – c'è anche, al piano terra, un Cafè bistrot più accessibile. Si tratta in particolare della location, elegante e curata, dove si può gustare anche la rinomata pizza margherita di Cracco, che recentemente ha subito un "restyling" e un rincaro. Il pranzo di Natale al Cafè Cracco costa da 130 euro in su, a seconda di ciò che si sceglie di bere. È un costo superiore rispetto a un normale menù degustazione di Cracco al Cafè, che parte invece da 80 euro e offre però portate diverse rispetto al menù natalizio. Il pranzo di Natale si può acquistare online presso lo shop di Carlo Cracco, per un minimo di due e un massimo di sei persone.

Il menù di Natale al Cafè Cracco è un menù degustazione: comprende dunque delle portate fisse, sette, che contemplano anche piatti classici natalizi meneghini come il salmone e l'insalata russa, i ravioli, la faraona e il panettone. Ovviamente tutto reinterpretato dallo chef stellato. Questo nel dettaglio il menù, che costa 130 euro a testa, vini e bevande escluse.