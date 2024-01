Quando e dove apre il primo ristorante di Max Mariola a Milano: cosa si mangerà Apre mercoledì 24 gennaio in via San Marco a Milano il nuovo ristorante di Max Mariola, chef romano celebrità di social e tv. Il locale, arredato in stile mediterraneo, serve i piatti della tradizione italiana. “Piatti semplici e goduriosi, con grande rispetto delle materie prime” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Dopo l'annuncio ai suoi milioni di seguaci (2,5 su Instagram e oltre 4 su TikTok), è finalmente arrivato il momento. Aprirà mercoledì 24 gennaio, negli ex spazi del Carrefour in via San Marco 26, il primo ristorante di Max Mariola, chef star di social e tv che dalla sua Roma è emigrato a Milano per iniziare una nuova avventura: un locale nuovo di pacca nel cuore nobile di Brera, arredato in stile mediterraneo con sedie di vimini, piante, pavimenti di legno, lampadari di paglia e candele in ogni dove. Il tocco meneghino? Un importante bancone bar per l'aperitivo, per gustarsi un cocktail come in spiaggia.

"Milano è la città italiana del futuro, ha un respiro internazionale, voglia di sperimentare, c’è una vitalità pazzesca. Non conosce momenti di pausa, è sempre in movimento. Ecco perché l'ho scelta", aveva dichiarato Max Mariola, che questo mercoledì aprirà i battenti della propria attività dopo le 19. "Nel mio locale voglio boicottare il salmone, la stracciatella, il gambero rosso e il pistacchio che ormai si trovano ovunque".

Cosa si mangia nel ristorante di Max Mariola

Cosa si può trovare, quindi, sulla tavola di Max Mariola? "Una cucina delle materie prime", la sua definizione. "Servirò la mia idea fatta menu: piatti semplici, amati e goduriosi". Ricette da tutta Italia con i cavalli di battaglia che l'hanno reso celebre in ogni angolo della nazione (e non solo), dallo spaghettone con scarola e cozze alla zuppa di broccoletti e bottarga, per concludere con un classico tiramisù della tradizione. Il tutto condito da un tocco di romanità, in omaggio alle radici capitoline dello chef, e una speciale dedica alla città di Milano: la Bisteccona Thomahawk alla milanese, panata in un misto di uova, parmigiano e pangrattato.

Chi è Max Mariola

Max Mariola, cuoco con esperienza trentennale ed ex atleta di triathlon, nasce nel 1969 a Roma e cresce a Nettuno, sul litorale laziale. "Sin da bambino adoravo osservare la ritualità e la dedizione di mia madre in cucina: è grazie a lei, infatti, che ho scoperto la mia passione", ha raccontato di sè. "Mi ha trasmesso l’idea di una cucina genuina basata su una profonda conoscenza e un grande rispetto degli ingredienti".

Grazie al suo entusiasmo e al suo talento, da docente di corsi professionali di cucina ed executive chef diventa presto conduttore televisivo e autore di libri di ricette. Sempre con il sorriso. "Tutto è iniziato col mio canale YouTube che oggi conta più di 700mila appassionati per poi approdare su Instagram, Facebook e Tik Tok e trasmettere giornalmente a milioni di buongustai la mia passione, il mio sapere e soprattutto la mia filosofia di vita". Quale? "Mangia bene e goditi la vita".