Secondo le recensioni il miglior ristorante d’Italia è a Milano: è specializzato in risotti Stando alle recensioni dei clienti, il miglior ristorante di gennaio 2024 d’Italie è a Milano: si chiama Officine Del Riso e conta quattro punti vendita all’ombra della Madonnina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Officine Del Riso a Milano

Gli utenti del web hanno votato. E il verdetto è chiaro: è milanese il ristorante al vertice delle preferenze dei clienti di tutta Italia, il locale che ha conquistato la vetta della classifica Top 100 di TheFork. Il risultato, aggiornato ogni mese sulla base della media di valutazioni positive, recensioni e volumi di prenotazione dei sei mesi precedenti, ha premiato infatti per questo inverno Officine Del Riso in via Vincenzo Civerchio a Milano, zona Isola.

Il risotto con barbabietola, crema di pecorino e rucola fritta di Officine Del Riso

Il segreto del successo del ristorante nato nel 2018 in via Marghera? "Il menu è dedicato interamente al mondo del riso", spiega il titolare Luca Gruttadauria. "Il piatto principale è il risotto, ma serviamo il riso anche in un'altra declinazione molto particolare". È il tocco asiatico dei gunkan, bocconcini in stile sushi rivisitati dallo chef. "Non sono fatti con il pesce come da tradizione giapponese, ma vengono preparati con prodotti della nostra tradizione mediterranea, tra carne e vegetali. Ne è un esempio il gunkan carbonara: una stretta di riso avvolta dal guanciale, con un top di crema di pecorino e tuorlo d'uovo". Il tutto grazie a un chicco di origine giapponese, ma coltivato nelle risaie della Lomellina.

I gunkan di riso in stile giapponese

Ma il principe della casa resta lui. "Il risotto è l'elemento principale del ristorante, autentico Carnaroli coltivato nei pressi di Gaggiano". Le ricette più apprezzate dalla clientela? "Quello mantecato con la zucca e guarnito con polvere di patate e tentacoli di polpo piastrati, con zest di arancia per regalare una nota argumata. Mentre il cavallo di battaglia resta ancora pomodoro, burrata e polvere di basilico". E ancora il risotto alla nerano con zucchine e provolone del monaco, il saporito con lardo di patanegra, miele e cipolla caramellata.

Leggi anche Morte Giovanna Pedretti, un consulente informatico valuterà se la recensione sul ristorante fosse vera o falsa

Il menu dedicato ai risotti di Officine Del Riso a Milano

Il locale dedicato al riso e al risotto conta quattro sedi a Milano (via Cadore (Porta Romana), la sede storica di via Marghera (Wagner), e Alzaia Naviglio Grande). "Quella in Isola è l'ultima apertura e abbiamo trovato un quartiere ricettivo, vivo, connesso. Adesso vogliamo fare un'apertura all'anno, uscendo però dai confini di Milano". Dove? "A Torino, anche in Piemonte c'è il culto del riso. In Lombardia invece pensiamo a Monza".