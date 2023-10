Lo chef Max Mariola apre il suo ristorante in Brera: “Vado via da Roma, Milano è il futuro” Lo chef romano, star dei social con quasi 4 milioni di seguaci su TikTok, ha scelto Milano per l’apertura del suo primo locale. “Ha respiro internazionale e voglia di sperimentare, c’è una vitalità pazzesca”, le sue parole. “Nel menu ci sarà anche la cotoletta”

Max Mariola

Sulle sue pagine Instagram e TikTok, seguite rispettivamente da 2,2 milioni di follower la prima e addirittura da 3,8 la seconda, si presenta come "romano de Roma". Ma lo chef Max Mariola, icona social e tv (nonché di YouTube, dove conta più di 720mila utenti) della cucina tradizionale italiana, ha già le valigie pronte per il Nord: a dicembre inaugura il suo primo ristorante in via San Marco a Milano, nel cuore del centro nobile di Brera. "Milano è la città italiana del futuro, ha un respiro internazionale, voglia di sperimentare, c’è una vitalità pazzesca. Non conosce momenti di pausa, è sempre in movimento", racconta a Corriere della Sera.

Insomma, è tutto pronto per il trasferimento nel capoluogo lombardo: pronto il locale ("Sarà in stile mediterraneo, con il bar per l'aperitivo e del verde tutto intorno"), pronto l'appartamento per tutta la famiglia nei pressi di parco Sempione. "Sono molto emozionato", racconta. La cucina, in fondo, sarà quella delle materie prime. Verdura, tagli di carne tradizionali, sapori autentici. "Voglio boicottare il salmone, la stracciatella, il gambero rosso e il pistacchio che ormai si trovano ovunque".

Con i cavalli di battaglia che l'hanno reso celebre in tutta Italia (e non solo), dallo spaghettone con scarola e cozze alla zuppa di broccoletti e bottarga. Un posto speciale, però, se lo aggiudicherà l'omaggio a Milano. "Faremo anche la cotoletta", le parole dello chef classe 1969. E Roma? "Porteremo qualcosa, come il guanciale e il pecorino".