Quando chiudono le scuole a Milano e in Lombardia a Pasqua 2025, il calendario dei giorni di vacanza Quest'anno si celebrerà la Pasqua il 20 aprile: le scuole di Milano e di tutta la Lombardia rimarranno chiuse per le vacanze a partire dal 17 aprile fino al 22 aprile compreso.

A cura di Ilaria Quattrone

Mancano solo poche settimane per le vacanze di Pasqua. Quest'anno la celebrazione si svolgerà il 20 aprile mentre Pasquetta, o meglio il Lunedì dell'Angelo, cadrà il 21 aprile. Due giorni di festa che ben si collegano che altre due festività nazionali: l'Anniversario della Liberazione d'Italia e la Festa del Lavoro. Le scuole di tutta la Lombardia e di Milano resteranno chiuse per le vacanze pasquali. Per la precisione in Lombardia chiuderanno dal 17 aprile al 22 aprile e cioè i tre giorni antecedenti Pasqua e il giorno successivi al Lunedì dell'Angelo.

Vacanze di Pasqua 2025 a Milano e in Lombardia, quando chiudono le scuole

Gli studenti delle scuole lombarde dal 17 aprile potranno rimanere a casa per Pasqua e Pasquetta. Le vacanze termineranno il 22 aprile, che è martedì. Venerdì 25 aprile poi, che è l'Anniversario della Liberazione d'Italia, gli istituti scolastici chiuderanno nuovamente. E ancora l'1 maggio, che è un giovedì, in occasione della Festa del Lavoro.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Pasqua 2025

Le lezioni riprenderanno per gli studenti il 22 aprile. Fino ad allora, i ragazzi lombardi potranno godersi le vacanze pasquali. Fino a, come scritto precedentemente, al 25 aprile e all'1 maggio quando gli istituti scolastici verranno chiusi nuovamente. E poi dall'1 maggio, si dovrà aspettare fino alla Festa della Repubblica Italiana che si svolgerà il 2 giugno. Le lezioni poi termineranno il 7 giugno 2025 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale.Invece termineranno il 30 giugno 2025 per le scuole dell’infanzia.