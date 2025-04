video suggerito

Pioggia e tempo instabile per Pasqua e Pasquetta 2025 a Milano e in Lombardia: le previsioni meteo Aprile, si sa, è il mese dal meteo instabile, specialmente a Milano e in tutta la Lombardia. Le giornate di Pasqua (domenica 20 aprile) e Pasquetta (lunedì 21 aprile) non fanno eccezione: si prevede tempo incerto con possibilità di qualche pioggia durante i pomeriggi.

Per Milano e la Lombardia si preannunciano vacanze di Pasqua caratterizzate da un meteo instabile, che non regalerà bagni di sole ma che, tutto sommato, potrebbe portare verso sabato una piccola pausa dalle perturbazioni che negli ultimi giorni hanno tenuto sotto scacco la regione, anche con un'allerta meteo gialla. Sabato 18 aprile, infatti, le piogge dovrebbero cominciare a scemare. Non abbastanza, però, per mettere via l'ombrello: il 20 aprile, la domenica di Pasqua, e il lunedì 21 aprile di Pasquetta è previsto tempo incerto con la possibilità di qualche rovescio.

Le previsioni meteo prima della domenica di Pasqua

Come ha spiegato a Fanpage.it Flavio Glabiati, meteorologo di Meteo Expert, sabato 18 aprile avremo finalmente una tregua dalle piogge, seppur molto breve, "Perché la perturbazione, che tra giovedì 17 aprile e venerdì porterà una fase di forte maltempo con venti e rovesci, si allontana nelle prime ore di sabato".

"Ci sarà quindi una pausa dal maltempo con soltanto la presenza di un po' di nuvolosità – continua Galbiati – Ma entro la sera i primi effetti di un'altra perturbazione in avvicinamento potrebbero dare luogo a qualche debole pioggia isolata". Condizioni, queste, che secondo l'esperto "favoriranno un ulteriore rialzo delle temperature dovuto anche alla presenza di venti deboli meridionali"

Pausa dal maltempo e rialzo delle temperature a Pasqua: le previsioni di domenica 20

La tregua dalla pioggia potrebbe non proseguire nemmeno nei giorni delle festività, la domenica 20 aprile di Pasqua e il lunedì 21 aprile di Pasquetta: "La giornata di Pasqua vedrà affermarsi condizioni di nuovo instabili con una nuova perturbazione che si avvicina e la possibilità, specialmente nelle ore pomeridiane, di qualche pioggia o qualche breve rovescio", fa sapere Galbiati, che però specifica: "La tendenza per la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta non è ancora pienamente affidabile" e per questo l'esperto consiglia di seguire gli aggiornamenti quotidiani.

Nuova perturbazione a Pasquetta, tempo instabile in arrivo lunedì 21

"Ad oggi i modelli matematici indicano una fase di tempo ancora tra l'instabile e il perturbato nella prima parte della giornata di lunedì 21, la giornata di Pasquetta, con possibili precipitazioni più irregolari in seguito. Le temperature invece si terranno su valori piuttosto miti, anche se in lieve calo per effetto delle precipitazioni e una debole ventilazione".