video suggerito

Che tempo farà a Milano e in Lombardia per il weekend di Pasqua: le previsioni meteo Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, ha spiegato a Fanpage.it che il tempo dovrebbe peggiorare all’inizio della prossima settimana, con possibili piogge fino a mercoledì 16 aprile ma senza un crollo delle temperature. Dopo un miglioramento tra giovedì e venerdì, il weekend di Pasqua del 19 e 20 aprile sembrerebbe invece privo di perturbazioni intense. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pranzo all'aria aperta o in casa? Gita nella natura o giochi da tavolo? La Pasqua (domenica 20 aprile) e le relative ferie si stanno avvicinando e molti milanesi cominciano a programmare le loro giornate di riposo. Ma tutto dipende anche dalle condizioni meteo, che in primavera, si sa, sono spesso incerte e variabili. Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert ha spiegato a Fanpage.it che dopo un inizio di settimana turbolento con qualche pioggia, la situazione meteo in Lombardia dovrebbe andare stabilizzandosi per permetterci di godere di un weekend di Pasqua, se non con un sole caldo e pieno, almeno senza grossi rovesci.

Le previsioni del tempo per la settimana prima di Pasqua

Tocca sopportare qualche possibile goccia di pioggia, almeno fino alla metà della prossima settimana. "Fino a mercoledì 16 aprile avremo una situazione un po' perturbata – ha spiegato Galbiati – con varie occasioni di pioggia, a tratti anche intensa. La temperatura è un po' in calo ma non farà freddo perché queste perturbazioni sono accompagnate dallo scirocco. Avremo quindi un peggioramento del tempo ma senza un crollo delle temperature".

Il meteo per il 19 e 20 aprile, il weekend di Pasqua

Verso metà settimana, però, le perturbazioni più intense dovrebbero passare e lasciare posto a un progressivo miglioramento nel fine settimana del 19 e 20 aprile: "Tra giovedì e venerdì – prevede il meteorologo – sembra che ci sia un parziale miglioramento. Per il weekend di Pasqua, anche se è molto presto per avere previsioni precise, non sembra che ci siano perturbazioni intense in arrivo. Non dico che ci sarà alta pressione e tempo stabile, quello non sembra profilarsi in maniera così precisa. D'altra parte siamo in primavera quindi la variabilità è sempre da mettere in conto. Le temperature invece sono di nuovo in aumento perché dopo il peggioramento dell'inizio settimana torneranno nella norma per la primavera, quindi gradevoli".