Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2024 a Milano La maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali di Milano chiudono per Natale, il 25 dicembre, e Santo Stefano, 26 dicembre. Ecco gli orari di quelli che rimangono aperti per il periodo natalizio 2024.

A cura di Enrico Spaccini

Manca sempre al cenone e al pranzo di Natale 2024. Per i milanesi che devono ancora comprare i regali dell'ultimo minuto o riempire le dispense in vista degli ospiti, le soluzioni non mancano. Numerosi supermercati, infatti, resteranno aperti anche il 24 dicembre, giorno di Vigilia, così come anche i maggiori centri commerciali di Milano e dintorni. Solo alcuni, però, apriranno al pubblico anche il giorno di Natale, il 25 dicembre, e di Santo Stefano, il 26 dicembre. Ecco gli orari di apertura previsti dalle varie catene:

Quali sono i principali supermercati aperti a Natale e Santo Stefano a Milano

Esselunga: i punti vendita Esselunga sono aperti il 24 dicembre dalle 7:30 alle 20, ma restano chiusi sia a Natale che a Santo Stefano.

i punti vendita Esselunga sono aperti il 24 dicembre dalle 7:30 alle 20, ma restano chiusi sia a Natale che a Santo Stefano. Adli: i supermercati Adli restano aperti il 24 dicembre con orari regolari. Il 25 dicembre sono chiusi, ma il 26 dicembre riaprono con orario festivo, generalmente dalle 8:30 alle 20:30.

i supermercati Adli restano aperti il 24 dicembre con orari regolari. Il 25 dicembre sono chiusi, ma il 26 dicembre riaprono con orario festivo, generalmente dalle 8:30 alle 20:30. MD: i negozi MD sono aperti il 24 con orario ridotto (8:00 – 19:00) e la maggior parte chiudono sia a Natale che a Santo Stefano.

i negozi MD sono aperti il 24 con orario ridotto (8:00 – 19:00) e la maggior parte chiudono sia a Natale che a Santo Stefano. Famila: anche i punti vendita Famila restano chiusi il 25 e il 26 dicembre. Sono aperti, con orario ridotto, il 24 dicembre.

anche i punti vendita Famila restano chiusi il 25 e il 26 dicembre. Sono aperti, con orario ridotto, il 24 dicembre. Iper: gli Iper sono aperti il 24 dicembre dalle 8:00 alle 20:00 e il 26 dicembre dalle 7:30 alle 21:30. Chiudono per Natale.

gli Iper sono aperti il 24 dicembre dalle 8:00 alle 20:00 e il 26 dicembre dalle 7:30 alle 21:30. Chiudono per Natale. Lidl: anche Lidl è chiuso a Natale. È aperto, invece, il 24 dicembre con orario ridotto e in alcune località anche il 26 dicembre.

anche Lidl è chiuso a Natale. È aperto, invece, il 24 dicembre con orario ridotto e in alcune località anche il 26 dicembre. Coop: i supermercati Coop sono aperti il 24 dicembre con orario ridotto, dalle 8 alle 19. A Natale e Santo Stefano la maggior parte sono chiusi.

i supermercati Coop sono aperti il 24 dicembre con orario ridotto, dalle 8 alle 19. A Natale e Santo Stefano la maggior parte sono chiusi. Pam: restano chiusi a Natale i punti vendita Pam, ma restano aperti sia il 24 (dalle 8 alle 20) che il 26 dicembre (dalle 8 alle 19).

restano chiusi a Natale i punti vendita Pam, ma restano aperti sia il 24 (dalle 8 alle 20) che il 26 dicembre (dalle 8 alle 19). Carrefour: per quanto riguarda i negozi Carrefour, questi variano a seconda della regione e della città. In generale, il 24 dicembre restano aperti, mentre la maggior parte chiudono sia il 25 che il 26 dicembre.

Gli orari dei più grandi centri commerciali di Milano a Natale e Santo Stefano

CityLife Shopping District : il 24 dicembre l'intero centro commerciale è aperto, con alcuni negozi che potrebbero chiudere alle 19. Il 25 dicembre chiudono i negozi, con ristorazione e cinema aperti regolarmente. Riapre tutto il 26 dicembre.

: il 24 dicembre l'intero centro commerciale è aperto, con alcuni negozi che potrebbero chiudere alle 19. Il 25 dicembre chiudono i negozi, con ristorazione e cinema aperti regolarmente. Riapre tutto il 26 dicembre. Centro Arese : aperto regolarmente il 24 dicembre fino alle 20, ma chiude a Natale

: aperto regolarmente il 24 dicembre fino alle 20, ma chiude a Natale Merlata Bloom : il centro commerciale è aperto il 24 dicembre fino alle 20. A Natale, invece, rimangono aperti cinema e Log dalle 14 fino a tarda sera e alcuni ristoranti, mentre Esselunga, negozi e Wonderwood Green Forest restano chiusi. Il 26 dicembre riapre tutto.

: il centro commerciale è aperto il 24 dicembre fino alle 20. A Natale, invece, rimangono aperti cinema e Log dalle 14 fino a tarda sera e alcuni ristoranti, mentre Esselunga, negozi e Wonderwood Green Forest restano chiusi. Il 26 dicembre riapre tutto. Centro Sarca (Sesto San Giovanni): il 24 dicembre è tutto aperto, con Ipercoop e Galleria che chiudono alle 19:30. Il 25 dicembre resta attiva l'area ristorazione piazza A, dalle 17 alle 23. Il 26 dicembre riapre regolarmente.

(Sesto San Giovanni): il 24 dicembre è tutto aperto, con Ipercoop e Galleria che chiudono alle 19:30. Il 25 dicembre resta attiva l'area ristorazione piazza A, dalle 17 alle 23. Il 26 dicembre riapre regolarmente. Vulcano (Sesto San Giovanni): il 24 dicembre i negozi restano aperti fino alle 19 e l'ipermercato Conad fino alle 20. A Natale è tutto chiuso, mentre a Santo Stefano riaprono negozi e ipermercato fino alle 19.

(Sesto San Giovanni): il 24 dicembre i negozi restano aperti fino alle 19 e l'ipermercato Conad fino alle 20. A Natale è tutto chiuso, mentre a Santo Stefano riaprono negozi e ipermercato fino alle 19. Fiordaliso (Rozzano): è regolarmente aperto il 24 e il 26 dicembre, mentre per il 25 dicembre chiude l'intera giornata.