Quali sono gli oggetti che più vengono smarriti a Milano Nel 2022 sono stati trovati 31.018 oggetti e documenti smarriti. Tra i più “particolari” ci sono passeggini, protesi e stampelle.

A cura di Ilaria Quattrone

Oltre trentamila oggetti o documenti persi o abbandonati a Milano: è questo il dato fornito dall'Ufficio oggetti smarriti e rivenuti dal Comune fino al 31 dicembre 2022. Di questi, circa il 20 per cento torna nelle mani dei legittimi proprietari. All'archivio comunale di via Friuli, 30 arrivano non solo portafogli o gioielli, ma anche stampelle e passeggini. E sui mezzi vengono recuperati circa mille euro al mese.

Complessivamente nel 2022 sono stati trovati 31.018 oggetti e documenti. Questi vengono rivenuti soprattutto nei vagoni della metropolitana, sui treni, sugli autobus e ancora sui tram. Per oltre il 40 per cento si tratta di carte d'identità, patenti, carte di credito, assegni, libretti di risparmio e ancora libretti di circolazione e certificati di proprietà. In totale ne sono stati ripescati 13.700.

Persi anche passeggini e protesi

L'oggetto che più di tutti viene smarrito è il portafoglio: ne sono arrivati 5.214. Subito dopo ci sono borse e zaini, che sono 1.552 e infine 1.418 chiavi. Non mancano i dispositivi tecnologici. Negli uffici di via Friuli sono pervenuti 1.326 cellulari, 198 tra computer e tablet, 122 auricolari bluetooth e venti macchine fotografiche e videocamere.

Tantissimi anche i gioielli e articoli di bigiotteria: 33 collane e catenine, 16 paia di orecchini, cinque fra spille e ciondoli, 47 bracciali e 24 fedi nuziali. Diversi cittadini e turisti perdono anche guanti, sciarpe e cappelli e perfino biancheria (331 oggetti) e 88 paia di scarpe. Sono state ritrovate anche bastoni, stampelle, carrozzine e passeggini, protesi e anche dentiere. Ogni mese sui mezzi vengono recuperati mille euro e al momento all'archivio comunale ce ne sono ancora 980 euro.

Rispetto al 2021 si è registrato un aumento di oggetti smarriti. Si tratta di circa il 20 per cento in più e la stessa percentuale è stata restituita ai legittimi proprietari. Nel caso di documenti d'identità, i dipendenti provano a contattare i cittadini titolari. Chi invece vuole denunciare uno smarrimento può farlo tramite il sito del comune di Milano.