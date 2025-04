video suggerito

Pulisce casa mentre parla al telefono, si distrae e beve la candeggina al posto dell’acqua: un 50enne in ospedale Un 50enne brianzolo stava pulendo alcuni vasi con un mix di solventi fai-da-te a base di candeggina, conservato in una bottiglietta di plastica. Distratto da una chiamata con un amico e assetato, ha bevuto per sbaglio un sorso della sostanza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava chiacchierando al telefono con un amico mentre puliva i vasi dei fiori con un mix di solventi, tra cui candeggina e altre sostanze, quando per distrazione ha afferrato la bottiglietta del detersivo invece di quella dell'acqua e ne ha bevuto un sorso. Così un 50enne brianzolo è finito in osservazione all'ospedale di Merate per aver ingerito sostanze potenzialmente tossiche. Fortunatamente se la sarebbe cavata solo con una leggera irritazione.

A facilitare lo scambio potenzialmente letale è stato soprattutto il fatto che il detersivo, un mix creato in casa dal 50enne per pulire in modo efficace le superfici, si trovava all'interno di una bottiglietta precedentemente utilizzata per l'acqua minerale. A questo poi si è aggiunta la distrazione dell'uomo, impegnato nella conversazione con l'amico al telefono. Dato il sapore sgradevole, il 50enne si è accorto velocemente dell'errore e ha sputato subito il liquido.

Allarmato dalle possibili conseguenze, è corso al pronto soccorso dell'ospedale di Merate, dove i medici di turno, consultandosi con gli esperti del Centro Antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano, lo hanno sottoposto a una gastroscopia. Dagli esami non sono risultate ustioni o lesioni alla gola e all'apparato digerente, ma solo una leggera irritazione. Il 50enne non si troverebbe in condizioni preoccupanti, ma è stato comunque messo in osservazione a scopo precauzionale.