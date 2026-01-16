Psicoterapeuta infantile compie atti sessuali con un paziente minore disabile: 36enne arrestato in flagranza

Un 36enne di Seregno (Monza) è stato arrestato perché accusato di atti sessuali ai danni di un paziente minorenne affetto da disabilità. I carabinieri lo hanno colto in flagranza durante una seduta.

Foto di repertorio

Uno psicoterapeuta infantile di 36 anni è stato arrestato lo scorso settembre dai carabinieri di Seregno (in provincia di Monza e della Brianza) in flagranza di reato perché ritenuto responsabile di atti sessuali ai danni di un paziente minorenne affetto da disabilità. La notizia è stata resa nota solo in questi giorni, con il medico già detenuto nel carcere monzese in attesa del processo che verrà celebrato con rito immediato. Intanto, le indagini proseguono per verificare se ci siano state altre presunte vittime e per accertare il contenuto dei suoi dispositivi informatici sequestrati.

Le indagini sono scattate mesi fa a seguito della denuncia presentata dai genitori di due giovani pazienti, uno dei quali con disabilità. I ragazzi avrebbero parlato dei presunti comportamenti inappropriati di cui si sarebbe reso responsabile il 36enne durante le sedute terapeutiche. Coordinati dalla pm Cinzia Citterio, i carabinieri della Compagnia di Seregno hanno indagato per mesi, usando anche strumenti tecnici di rilevazione audio-video. Proprio grazie a questi, i militari sono riusciti a documentare un episodio di presunto abuso e sono intervenuti per arrestare il medico in flagranza.

Il 36enne è stato, dunque, arrestato lo scorso settembre con l'accusa di atti sessuali ai danni di un minore affetto da disabilità e, dopo la convalida del gip Marco Formentin del Tribunale di Monza, è stato condotto in carcere. Gli investigatori hanno proceduto anche con il sequestro dei dispositivi informatici in suo possesso, per verificare se contengano o meno contenuti di tipo pedopornografico. Detenuto in carcere, preso il medico andrà a processo con rito immediato.