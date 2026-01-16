milano
video suggerito
video suggerito

Abusa di 4 ragazzini durante le sedute a domicilio: osteopata condannato a 20 anni per violenza sessuale

Un osteopata di 45 anni è stato condannato a 20 anni di carcere per violenza sessuale aggravata a Brescia. Tra il 2019 e il 2023 avrebbe abusato di 4 minori, tra cui uno affetto da disabilità, durante le visite a domicilio.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Enrico Spaccini
31 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

La Corte d'Assise di Brescia ha condannato un 45enne a 20 anni di carcere in primo grado per violenza sessuale aggravata. Per l'accusa l'uomo, un osteopata posturologo che faceva visite a domicilio nel Bresciano e in altre zone del Nord Italia, avrebbe approfittato del suo ruolo per poter abusare dei suoi pazienti: quattro minorenni, dai 9 ai 15 anni, di cui uno affetto da disabilità. La Procura aveva chiesto la condanna a 16 anni di reclusione. Il 45enne, detenuto in carcere, ha sempre respinto le accuse.

Le indagini erano scattate nel luglio del 2023, quando la famiglia di un 14enne della Franciacorta aveva presentato denuncia per violenza sessuale. I carabinieri della Compagnia di Rovato avevano arrestato il 45enne, di origini albanesi e residente a Bologna, dopo aver individuato altre cinque presunte vittime nell'ottobre del 2023. Secondo l'accusa, l'osteopata avrebbe sostenuto di essere una sorta di "guaritore", conquistando la fiducia delle famiglie da cui andava a domicilio e avrebbe costretto i pazienti a subire e compiere atti sessuali durante le sedute.

Come scritto sul dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise, il 45enne sarebbe stato "ostinatamente dedito ad atti abusivi" nei confronti di quattro minorenni, dai 9 ai 15 anni, di cui uno affetto da disabilità. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2019 e il 2023. Tra le presunte vittime ci sarebbero stati anche due maggiorenni, per i quali però non si è proceduto in sede penale in quanto non hanno sporto querela.

Leggi anche
Atti sessuali nel centro accoglienza con una bimba di 10 anni, poi rimasta incinta: condannato a 5 anni

La Procura aveva chiesto per il 45enne una condanna a 16 anni di reclusione, ma la Corte presieduta da Roberto Spanò ha deciso per 20 anni. Il 45enne, che ha sempre respinto le accuse, sarebbe stato incastrato anche con alcune intercettazioni in carcere. I giudici hanno anche respinto la sua richiesta di detenzione agli arresti domiciliari e disposto una provvisionale da 120mila euro in totale per le parti civili.

Attualità
Brescia
Cronaca
31 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
La vita nel Cpr di Milano disegnata da Alì: “Torture e un mese senza vedere il cielo”
"Ho perso un mese della mia vita chiuso sotto tortura, trattati come bestie"
La prima mappa del Cpr di Milano con i disegni di Alì: "Bagni marci e materassi a terra"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views