Osteopata arrestato per abusi su minori: i carabinieri indagano su tutte le sedute degli ultimi mesi Un osteopata di 44 anni è stato arrestato nel Bresciano perché avrebbe violentato un ragazzino durante una seduta: i carabinieri pensano che possano esserci altre vittime e stanno ricostruendo tutte le sedute svolte dall’uomo.

A cura di Ilaria Quattrone

Proseguono le indagini sul caso dell'osteopata arrestato perché avrebbe violentato un minorenne durante una seduta: stando a quanto appreso da Fanpage.it, i carabinieri della compagnia di Rovato (Brescia) stanno concentrando l'attenzione su tutte le sedute svolte dal professionista. L'uomo, infatti, potrebbe aver abusato di altri pazienti.

Gli abusi sarebbero avvenuti durante i trattamenti

Gli abusi nei confronti del ragazzino sarebbero avvenuti durante i trattamenti manipolatori osteopatici. Ci sarebbero stati almeno quattro episodi. Il giovane avrebbe poi raccontato quanto subito alla madre che avrebbe così denunciato l'accaduto ai carabinieri e fatto partire le indagini. La denuncia è stata presentata a luglio e gli abusi sarebbero avvenuti nei tre mesi precedenti.

Potrebbero esserci altre vittime tra i pazienti dell'osteopata

E proprio perché le violenze si sarebbero verificate durante le sedute, che gli investigatori hanno deciso di analizzare e ricostruire quanto accadeva negli incontri con tutti i pazienti. Nel frattempo, il 44enne è stato trasferito in carcere: per lui l'accusa è di violenza sessuale aggravata. Avrebbe inoltre approfittato della professione svolta e della minorata difesa della presunta vittima.

Leggi anche Padrona di casa litiga con il suo inquilino e finisce in ospedale, indagano i carabinieri

Dopo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato, i carabinieri si sono subito attivati per rintracciarlo. Il 44enne infatti non si trovava più nel Bresciano: è stato rintracciato e arrestato a Bologna. Da mercoledì 4 ottobre si trova in carcere dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.