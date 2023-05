Provano a forzare l’ingresso dello stadio di San Siro per il derby Milan-Inter: daspo per nove tifosi Nella serata di ieri, mercoledì 10 maggio, alcuni tifosi rossoneri hanno provato a forzare l’ingresso dello stadio San Siro per poter assistere al derby Milan-Inter. Per loro sono arrivati i daspo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, mercoledì 10 maggio, si è svolto il super derby di Champions League: da una parte il Milan di Stefano Pioli e dall'altra l'Inter di Simone Inzaghi. L'attesa e l'entusiasmo intorno a questa partita, che si è conclusa con la vittoria dell'Inter, ha spinto migliaia di tifosi a partire da tutta Italia per raggiungere lo stadio San Siro di Milano. Alcuni di loro non sono riusciti ad acquistare i biglietti e, per questo motivo, hanno provato il tutto per tutto.

Nove daspo per aver tentato di entrare allo Stadio senza biglietto

Pur di non perdersi il famigerato match, alcuni tifosi rossoneri hanno provato a forzare l'ingresso ai varchi di accesso. Un tentativo che è però fallito: il blitz è infatti stato fermato dalle forze dell'ordine e ha comportato una misura particolarmente pesante per questi appassionati. Nove persone, otto uomini e una donna, in età compresa tra i sedici e i trent'anni hanno ricevuto un Daspo della durata di un anno. La misura è stata disposta dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi.

Il dispositivo di sicurezza messo in campo dalle forze dell'ordine

In occasione della partita è stato predisposto un dispositivo di ordine pubblico. Sono stati impiegati decine di forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili. Insieme a un elicottero del secondo reparto volo della polizia di stato, le forze dell'ordine hanno monitorato fin dal primo pomeriggio di ieri l'afflusso degli oltre settantamila tifosi che hanno riempito lo stadio Meazza. In particolare l'attenzione era concentrata sui varchi di accesso all'impianto e alle vie limitrofe.