Prova a sostituire la moto con cui aveva avuto un incidente con un monopattino: multa da 5mila euro Fa un incidente a bordo di una moto senza avere la patente. Per evitare le conseguenze legate allo scontro, un trentenne a Brembate, in provincia di Bergamo, in attesa che arrivasse la Polizia locale per i rilievi, è andato a casa lasciando la moto e portando un monopattino, facendo finta di aver avuto l’incidente a bordo di quel mezzo. Versione smentita dai testimoni e dalle telecamere di sorveglianza. Ora dovrà pagare una multa di cinquemila euro.

A cura di Simona Buscaglia

Voleva sfuggire alle conseguenze di un incidente, per questo motivo un trentenne aveva pensato di poter sostituire la moto con cui aveva fatto l'incidente con un monopattino. È successo a Brembate, in provincia di Bergamo. Il giovane, che aveva scontrato una macchina quando era a bordo della sua moto avrebbe chiamato la Polizia locale. In attesa dell'arrivo degli agenti però, il 30enne sarebbe andato a casa a bordo della sua moto e sarebbe tornato "in sella" al monopattino, pretendendo che l'incidente fosse quindi avvenuto alla guida di quel mezzo.

Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza

I testimoni dell'incidente e il conducente dell’auto coinvolta nello scontro, come riportato dall'Eco di Bergamo, erano senza parole e hanno negato la versione dei fatti esposta dal giovane. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno smentito le parole del 30enne, ricostruendo così l'esatta dinamica dell'incidente, scoprendo quindi le bugie dell'uomo. A nulla sono serviti i tentativi di giustificazione del 30enne, che è risultato essere anche senza patente. Ora dovrà pagare una multa di cinquemila euro.

