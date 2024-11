video suggerito

Prima litiga con l'amministratore condominiale e poi si butta sull'auto: ricoverato A Missaglia (Lecco) è esplosa una lite tra un amministratore condominiale e un uomo di 53 anni: quest'ultimo si è aggrappato all'auto dell'amministratore che lo ha trascinato per diversi metri.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 8 novembre, a Missaglia, comune che si trova in provincia di Lecco, un uomo di 53 anni ha litigato con il suo amministratore condominiale. Subito dopo la discussione, si è aggrappato all'automobile di quest'ultimo che, invece di fermarsi, lo ha trascinato sull'asfalto per un paio di metri.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 53enne voleva alcuni soldi relativi a un risarcimento assicurativi collegati a interventi edili che sono stati eseguiti in maniera non adeguata. Li avrebbe quindi richiesti all'amministratore condominiale, che lavora in uno studio che si trova in via San Carlo Borromeo a Maresso, che altro non è che una frazione di Missaglia.

Tra i due sarebbe esplosa una discussione. L'amministratore ha poi deciso di alzarsi e andarsene. Il 53enne lo ha seguito. L'amministratore è poi salito sulla sua automobile. L'altro uomo si è quindi aggrappato alla portiera dei veicolo. Il proprietario del mezzo ha ingranato la marcia ed è partito. Ha trascinato per un paio di metri il 53enne che, a un certo punto, ha mollato la presa ed è ruzzolato per terra.

Sul posto, così come raccontato dal quotidiano Il Giorno, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Il 53enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Merate: non ha riportato gravi ferite. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.