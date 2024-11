video suggerito

Bulli perseguitano un compagno a scuola: tra i genitori scoppia una rissa al supermercato In un supermercato di Calco (Lecco) è esplosa una rissa tra i genitori di una vittima di bullismo e il presunto responsabile di questi atti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, venerdì 15 novembre, è esplosa una rissa in un supermercato a Calco, comune che si trova in provincia di Lecco. Due donne e un uomo si sarebbero picchiati. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che il figlio di una delle donne avrebbe raccontato di aver subito atti di bullismo da parte di alcuni compagni di classe. La madre ieri si trovava in un supermercato della zona. Mentre era lì, ha riconosciuto uno dei presunti colpevoli. Dopo essersi avvicinata a lui, gli avrebbe detto di smetterla di perseguitare il figlio. A quel punto la situazione è degenerata.

La madre del presunto bullo avrebbe notato la scena e chiesto spiegazioni. Tra le due donne ci sarebbe quindi stata una discussione: la situazione sarebbe però presto degenerata. Sarebbe infatti intervenuto anche il padre della vittima e dalla lite sarebbe scoppia la rissa. Sono stati quindi chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) avrebbe inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza. Non sarebbe stato necessario il trasferimento in ospedale per nessuno dei presenti.

Sono però intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena e di chi ha partecipato alla rissa. Adesso sono a lavoro per ricostruire l'intero accaduto.