Prima il boato e poi le urla, così ha ceduto l'ascensore in un palazzo a Mantova: salvata una coppia Una coppia è salita sull'ascensore di un palazzo a Mantova. A un certo punto questo ha ceduto: i due sono stati salvati e hanno riportato solo qualche lieve ferita.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, domenica 23 marzo, si è verificato un incidente a Mantova. In un palazzo, un ascensore ha ceduto mentre all'interno si trovava una coppia. I due sono stati salvati: hanno riportato ferite lievi e sono stati trasferiti in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova, l'incidente è avvenuto poco prima delle 17 in una palazzina che si trova in viale Carso. Sull'ascensore sono salite due persone di circa quarant'anni, che vivono al quinto piano dell'edificio. A un certo punto, è stato sentito un boato e poi le urla. Alcuni residenti sono accorsi sulle scale e hanno capito che l'ascensore aveva ceduto. Hanno così chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno salvato la coppia che è stata affidata agli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). La coppia, fortunatamente, ha riportato solo qualche ferita lieve ed è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti.

Sembrerebbe che l'ascensore abbia ceduto tra il primo e il secondo piano. L'ipotesi però deve essere accertata. Dopo il salvataggio della coppia, i vigili del fuoco hanno contattato la ditta incaricata della manutenzione dell'ascensore che ha messo in sicurezza l'area. "Se ci fosse stato il cedimento della cabina dal quinto piano, l'incidente avrebbe avuto un epilogo drammatico", ha raccontato un vicino.