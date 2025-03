video suggerito

Urta i cavi elettrici con un parapendio a motore e si schianta in una piazza nel Mantovano: 60enne gravissimo Un 60enne è ricoverato in ospedale a Brescia in pericolo di vita dopo essersi schiantato con un parapendio a motore a Pieve di Coriano di Borgo Mantovano (Mantova). L'uomo sarebbe precipitato dopo aver urtato i cavi elettrici.

A cura di Enrico Spaccini

Il palo danneggiato dalla caduta del parapendio a motore (foto da carabinieri di Mantova)

Un 60enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con un parapendio a motore nella frazione Pieve di Coriano di Borgo Mantovano (in provincia di Mantova). Stando a una prima ricostruzione, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 marzo, l'uomo stava sorvolando la zona con il proprio velivolo come era solito fare per hobby quando, per cause ancora non chiare, avrebbe urtato i cavi elettrici finendo per schiantarsi nella piazza della cittadina. Il 60enne è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Brescia, dove è ricoverato in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17:30 del 5 marzo, nei pressi di piazza Gramsci a Pieve di Coriano. Con una dinamica ancora in fase di accertamento, il parapendio elettrico avrebbe urtato i cavi elettrici della cittadina. Come riportato da La Gazzetta di Mantova, l'ipotesi è che il 60enne alla guida, nativo di Sofia ma residente a Ostiglia e domiciliato a Borgo Mantovano, dopo aver sorvolato la zona stesse rientrando e quindi viaggiando a bassa quota.

Dopo aver impattato contro i cavi, il piccolo velivolo si è schiantato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica ed elicottero che, dopo i primi accertamenti, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Brescia. Le sue condizioni sarebbero gravi e il 60enne sarebbe ancora in pericolo di vita.

Come ha scritto su Facebook il sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari, insieme ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Gonzaga sono arrivati in piazza Gramsci anche i vigili del fuoco di Castelmassa per mettere in sicurezza l'area. I militari hanno assicurato che non c'è "alcun pericolo per l'incolumità pubblica".