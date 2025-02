video suggerito

Finisce con una ruota oltre il ciglio di un burrone, scende dall'auto e precipita per 60 metri: un 69enne in ospedale Un uomo di 69 anni è caduto in un precipizio nel tentativo di riequilibrare l'automobile finita con una ruota oltre il ciglio della strada. Recuperato dai soccorsi con un sistema di carrucole e contrappesi, è stato portato in ospedale in codice giallo.

Immagine di repertorio

Uno spavento dietro l'altro per una coppia nel lecchese: dopo che la loro automobile è finita con una ruota oltre il bordo di un precipizio, l'uomo è scivolato giù dal burrone nel tentativo di riequilibrare la vettura, precipitando per 60 metri. Fortunatamente il 69enne si è salvato e, dopo essere stato recuperato dai soccorsi, è stato trasferito in ospedale.

Tutto è successo attorno alle 14:30 di oggi, giovedì 27 febbraio. Due coniugi stavano percorrendo la strada della mandria che porta a Montalbano, in provincia di Lecco, quando dal senso opposto di marcia è arrivato un furgone. La moglie, alla guida dell'automobile, ha fatto retromarcia per lasciare spazio all'altra vettura, ma nel farlo è finita con una ruota fuoristrada, oltre il bordo del precipizio vicino alla carreggiata.

L'auto era rimasta incastrata e non si muoveva più in nessuna direzione: è a quel punto che l'uomo ha pensato di uscire dall'abitacolo per permettere alla macchina di bilanciarsi meglio. Scendendo, però, ha perso l'equilibrio ed è scivolato nella scarpata, precipitando verso valle per circa 60 metri.

L'uomo fortunatamente è sopravvissuto ed è stato recuperato dai soccorritori: oltre ai medici e paramedici del 118, accorsi con due ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso, sono arrivati sul posto anche gli operatori del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Le squadre si sono calate nel precipizio e hanno fornito al 69enne una prima assistenza, accertandosi delle sue condizioni. Successivamente, grazie a un sistema di carrucole e contrappesi sono riusciti a riportare l'uomo sulla strada, da dove poi è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Avrebbe riportato qualche ferita e lesione ma non sarebbe in pericolo di vita.