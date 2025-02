Si schianta con il suo parapendio, ferita una donna: è in ospedale

video suggerito

Una donna di 56 anni è precipitata con il parapendio in provincia di Brescia: si sarebbe lanciata da un'area, che è diventata punto di riferimento per gli appassionati.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, sabato 15 febbraio, una donna di 56 anni – che è residente sul Garda – è precipitata con il suo parapendio a Provaglio Valsabbia, comune che si trova in provincia di Brescia. La 56enne era partita dalla distesa che si trova sul monte Colmo. Quest'area non sarebbe né attrezzata né regolamentata per questa tipologia di attività.

Nonostante questo, sarebbe diventata un punto di riferimento per gli appassionati. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna dopo il decollo avrebbe subito "un ritorno di vela" che l'avrebbe fatta schiantare. Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero.

Recuperata dai vigili del fuoco di Salò, sarebbe stata poi affidata alle cure dei medici e i paramedici. Si sarebbe fratturata o il femore o il bacino. La 56enne è stata trasferita in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia: è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è chiaro se sarà sottoposta o meno a un intervento chirurgico.

Sicuramente le sue parole potranno aiutare a capire cosa possa essere successo. In ogni caso è fondamentale svolgere questa tipologia di attività in luoghi provvisti di autorizzazione.