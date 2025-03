Scivola durante un’escursione con il compagno sul monte Guglielmo e precipita per 50 metri: morta Laura Barbieri

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Laura Barbieri (foto da Facebook)

Una 47enne è deceduta nel pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo, in seguito a una caduta durante un'escursione sul monte Guglielmo, sulle Prealpi bresciane. Stando a quanto ricostruito finora, la donna, Laura Barbieri, stava affrontando insieme al proprio compagno il percorso che da Passabocche conduce fino alla cima, quando avrebbe perso l'equilibrio in un tratto esposto. La 47enne sarebbe precipitata per oltre 50 metri e quando i soccorritori sono riusciti a raggiungerla, era ormai deceduta.

Appassionata di moto e di montagna, Barbieri si era incamminata verso la cima del Guglielmo insieme al compagno, con il quale viveva nel quartiere San Polo della città di Brescia. I due avevano scelto un itinerario molto frequentato, che non presenta particolari criticità a parte alcuni tratti esposti. Sarebbe proprio mentre la coppia stava percorrendo uno di questi sentieri che, a circa 1.700 metri di quota, la 47enne avrebbe perso l'equilibrio precipitando per oltre 50 metri.

I soccorritori sono decollati con un elicottero da Montichiari, portando i sanitari sul luogo dell'incidente. Tuttavia, i medici hanno potuto solo constatare il decesso della donna e riportare la sua salma all'obitorio dell'ospedale di Esine. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Breno, con le indagini poi affidate al Soccorso Alpino della guardia di finanza.

L'ipotesi più probabile, al momento, è che Barbieri abbia poggiato un piede su una parte del sentiero sdrucciolevole, cosa che le avrebbe fatto perdere l'equilibrio. Si attende nelle prossime ore il nulla osta dell'autorità giudiziaria per poi procedere con i funerali.