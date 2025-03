video suggerito

La discussione tra vicini sul tubo della fogna del condominio finisce a coltellate: 4 in ospedale Una rissa, anche con coltelli, è scoppiata in un condominio di Castiglione delle Stiviere (Mantova) nel pomeriggio del 16 marzo in merito ad alcuni interventi di manutenzione. Quattro sono finiti in ospedale, uno è grave. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro persone sono finite in ospedale nel pomeriggio di ieri, domenica 16 marzo, in seguito a una rissa esplosa al culmine di una lite tra condomini di un palazzo a Castiglione delle Stiviere (in provincia di Mantova). Stando alle prime informazioni, pare che all'origine della discussione ci fossero alcune divergenze in merito a interventi di manutenzione dello stabile. In poco tempo, alcuni dei presenti avrebbero tirato fuori coltelli per ferire i rivali. Il più grave tra i feriti è stato trasportato con l'elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

L'episodio ha avuto luogo nel primo pomeriggio del 16 marzo nel quartiere Cinque Continenti di Castiglione delle Stiviere. Come riportato da La Gazzetta di Mantova, la lite sarebbe iniziata poco prima delle 15 in merito agli interventi di riparazione che andrebbero eseguiti su un tubo che collega il palazzo, situato in via Kennedy, alla rete fognaria. Tra i contendenti ci sarebbe stata una divergenza d'opinioni che avrebbe portato prima a una discussione, poi a vari insulti e, infine, alla rissa con alcuni dei partecipanti che avrebbero usato anche coltelli.

Stando a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), a rimanere feriti sono stati tre uomini di 41, 48 e 66 anni e una donna di 59 anni. Il più grave sarebbe il 41enne, trasportato in codice giallo con l'elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti e non sarebbe in pericolo di vita. Altri due feriti, la donna e uno degli uomini, sono stati trasportati agli ospedali di Castiglione delle Stiviere e al Poma di Mantova, entrambi in codice giallo, mentre il quarto è stato soccorso in codice verde.

A dare l'allarme e a chiamare il 112 sono stati i vicini, preoccupati per le urla. Pochi minuti dopo sono intervenuti sul posto diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere e la polizia locale. I militari ora indagano sulla rissa per risalire a eventuali responsabilità.